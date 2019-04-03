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#خادم_الحرمين يغادر إلى البحرين ويُنيب #ولي_العهد في إدارة شؤون الدولة

بيان الديوان الملكي : في زيارةٍ أخوية استجابةً لدعوة من الملك حمد بن عيسى

غادر #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى البحرين في زيارة أخوية.

وصدر أمر ملكي بإنابة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

غادر ـ بحفظ الله ورعايته ـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا اليوم الأربعاء 27 / 7 / 1440هـ، الموافق 3 / 4 / 2019م، إلى مملكة البحرين، في زيارةٍ أخوية استجابةً لدعوة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً، اليوم، بإنابة سمو ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة، فيما يلي نصه:

الرقم: أ / 271

التاريخ: 27 / 7 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب عام 1440هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث من شهر أبريل عام 2019م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة.

والله ولي التوفيق.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#خادم_الحرمين يغادر إلى البحرين ويُنيب #ولي_العهد في إدارة شؤون الدولة
سبق

غادر #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى البحرين في زيارة أخوية.

وصدر أمر ملكي بإنابة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

غادر ـ بحفظ الله ورعايته ـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا اليوم الأربعاء 27 / 7 / 1440هـ، الموافق 3 / 4 / 2019م، إلى مملكة البحرين، في زيارةٍ أخوية استجابةً لدعوة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً، اليوم، بإنابة سمو ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة، فيما يلي نصه:

الرقم: أ / 271

التاريخ: 27 / 7 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب عام 1440هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث من شهر أبريل عام 2019م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة.

والله ولي التوفيق.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
12:25 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
05:23 PM

#خادم_الحرمين يغادر إلى البحرين ويُنيب #ولي_العهد في إدارة شؤون الدولة

بيان الديوان الملكي : في زيارةٍ أخوية استجابةً لدعوة من الملك حمد بن عيسى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,803

غادر #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى البحرين في زيارة أخوية.

وصدر أمر ملكي بإنابة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

غادر ـ بحفظ الله ورعايته ـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا اليوم الأربعاء 27 / 7 / 1440هـ، الموافق 3 / 4 / 2019م، إلى مملكة البحرين، في زيارةٍ أخوية استجابةً لدعوة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً، اليوم، بإنابة سمو ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة، فيما يلي نصه:

الرقم: أ / 271

التاريخ: 27 / 7 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب عام 1440هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث من شهر أبريل عام 2019م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة.

والله ولي التوفيق.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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