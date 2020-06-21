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"العجلان" رئيسًا لغرفة الرياض بالإجماع و"المرشد" و"الراجحي" نائبين

انضمام سيدتين لعضوية المجلس لأول مرة في تاريخ الغرفة

عقد مجلس إدارة غرفة الرياض اجتماعه الأول، في دورته الثامنة عشرة، اليوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020 بمقر الغرفة. تم خلال الاجتماع اختيار عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيسًا لمجلس الإدارة بالإجماع، وانتخاب كلٍّ من: محمد بن عبدالله المرشد، ونايف بن عبدالله الراجحي، نائبين للرئيس، كما انتخب إبراهيم بن عبدالرحمن بن الشيخ ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف السعودية.

وعبر رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، عن شكره العميق لزملائه الأعضاء لثقتهم باختياره رئيسًا للمجلس، معربًا عن أمله في أن يتمكّن المجلس من مواصلة قيادة غرفة الرياض للنهوض بقطاع الأعمال بمنطقة الرياض، وخدمة الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية تحت قيادة قائد المسيرة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله.

وأضاف "العجلان": أن "المجلس سيواصل تعزيز دور الغرفة في التفاعل مع متطلّبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية محليًّا ودوليًّا، واستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، عبر مسارات رؤية المملكة 2030، وما تبعها من خطوات عملية تبلورت في العديد من القرارات التاريخية والبرامج والمشاريع التنموية العملاقة".

ورحّب "العجلان" بانضمام سيدتين لعضوية المجلس لأول مرة في تاريخ الغرفة، مؤكدًا أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها العالية وتميزها في كافة المجالات بما فيها قطاع الأعمال، مشيدًا بجهود عضوتَي المجلس: خلود الدخيل، ولطيفة الوعلان، في تعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال.

ونوّه إلى ما تجده غرفة الرياض من دعم واهتمام من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ونائبه؛ مما كان له بالغ الأثر في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي.

كما عبّر نائبا الرئيس: المرشد، والراجحي؛ عن شكرهما واعتزازهما بثقة أعضاء المجلس بانتخابهما نائبين للرئيس، مشيرين إلى أن المجلس يتطلّع بكل الاعتزاز للتفاعل مع مقترحات ومطالب رجال وسيدات الأعمال لبناء بيئة أفضل للنهوض بقطاع الأعمال بالرياض.

كما وجّه إبراهيم بن الشيخ، شكره وتقديره لزملائه أعضاء المجلس لثقتهم باختياره ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف، مؤكدًا الدور الهام الذي يضطلع به المجلس في خدمة قطاع الأعمال.

غرفة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العجلان" رئيسًا لغرفة الرياض بالإجماع و"المرشد" و"الراجحي" نائبين
سبق

عقد مجلس إدارة غرفة الرياض اجتماعه الأول، في دورته الثامنة عشرة، اليوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020 بمقر الغرفة. تم خلال الاجتماع اختيار عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيسًا لمجلس الإدارة بالإجماع، وانتخاب كلٍّ من: محمد بن عبدالله المرشد، ونايف بن عبدالله الراجحي، نائبين للرئيس، كما انتخب إبراهيم بن عبدالرحمن بن الشيخ ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف السعودية.

وعبر رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، عن شكره العميق لزملائه الأعضاء لثقتهم باختياره رئيسًا للمجلس، معربًا عن أمله في أن يتمكّن المجلس من مواصلة قيادة غرفة الرياض للنهوض بقطاع الأعمال بمنطقة الرياض، وخدمة الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية تحت قيادة قائد المسيرة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله.

وأضاف "العجلان": أن "المجلس سيواصل تعزيز دور الغرفة في التفاعل مع متطلّبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية محليًّا ودوليًّا، واستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، عبر مسارات رؤية المملكة 2030، وما تبعها من خطوات عملية تبلورت في العديد من القرارات التاريخية والبرامج والمشاريع التنموية العملاقة".

ورحّب "العجلان" بانضمام سيدتين لعضوية المجلس لأول مرة في تاريخ الغرفة، مؤكدًا أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها العالية وتميزها في كافة المجالات بما فيها قطاع الأعمال، مشيدًا بجهود عضوتَي المجلس: خلود الدخيل، ولطيفة الوعلان، في تعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال.

ونوّه إلى ما تجده غرفة الرياض من دعم واهتمام من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ونائبه؛ مما كان له بالغ الأثر في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي.

كما عبّر نائبا الرئيس: المرشد، والراجحي؛ عن شكرهما واعتزازهما بثقة أعضاء المجلس بانتخابهما نائبين للرئيس، مشيرين إلى أن المجلس يتطلّع بكل الاعتزاز للتفاعل مع مقترحات ومطالب رجال وسيدات الأعمال لبناء بيئة أفضل للنهوض بقطاع الأعمال بالرياض.

كما وجّه إبراهيم بن الشيخ، شكره وتقديره لزملائه أعضاء المجلس لثقتهم باختياره ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف، مؤكدًا الدور الهام الذي يضطلع به المجلس في خدمة قطاع الأعمال.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
07:39 PM

"العجلان" رئيسًا لغرفة الرياض بالإجماع و"المرشد" و"الراجحي" نائبين

انضمام سيدتين لعضوية المجلس لأول مرة في تاريخ الغرفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مجلس إدارة غرفة الرياض اجتماعه الأول، في دورته الثامنة عشرة، اليوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020 بمقر الغرفة. تم خلال الاجتماع اختيار عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيسًا لمجلس الإدارة بالإجماع، وانتخاب كلٍّ من: محمد بن عبدالله المرشد، ونايف بن عبدالله الراجحي، نائبين للرئيس، كما انتخب إبراهيم بن عبدالرحمن بن الشيخ ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف السعودية.

وعبر رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، عن شكره العميق لزملائه الأعضاء لثقتهم باختياره رئيسًا للمجلس، معربًا عن أمله في أن يتمكّن المجلس من مواصلة قيادة غرفة الرياض للنهوض بقطاع الأعمال بمنطقة الرياض، وخدمة الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية تحت قيادة قائد المسيرة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله.

وأضاف "العجلان": أن "المجلس سيواصل تعزيز دور الغرفة في التفاعل مع متطلّبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية محليًّا ودوليًّا، واستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، عبر مسارات رؤية المملكة 2030، وما تبعها من خطوات عملية تبلورت في العديد من القرارات التاريخية والبرامج والمشاريع التنموية العملاقة".

ورحّب "العجلان" بانضمام سيدتين لعضوية المجلس لأول مرة في تاريخ الغرفة، مؤكدًا أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها العالية وتميزها في كافة المجالات بما فيها قطاع الأعمال، مشيدًا بجهود عضوتَي المجلس: خلود الدخيل، ولطيفة الوعلان، في تعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال.

ونوّه إلى ما تجده غرفة الرياض من دعم واهتمام من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ونائبه؛ مما كان له بالغ الأثر في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي.

كما عبّر نائبا الرئيس: المرشد، والراجحي؛ عن شكرهما واعتزازهما بثقة أعضاء المجلس بانتخابهما نائبين للرئيس، مشيرين إلى أن المجلس يتطلّع بكل الاعتزاز للتفاعل مع مقترحات ومطالب رجال وسيدات الأعمال لبناء بيئة أفضل للنهوض بقطاع الأعمال بالرياض.

كما وجّه إبراهيم بن الشيخ، شكره وتقديره لزملائه أعضاء المجلس لثقتهم باختياره ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف، مؤكدًا الدور الهام الذي يضطلع به المجلس في خدمة قطاع الأعمال.

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