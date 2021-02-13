انعقاد المؤتمر السعودي العالمي لتطورات الليزر.. 25 فبراير الجاري

يهتم بدراسة التطورات في الحقن التجميلي وتقنيات الموجات الترددية

تنظم الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، المؤتمر السعودي العالمي لتطورات الليزر وطب الجلد التجميلي؛ وذلك خلال المدة من 25 إلى 27 فبراير 2021.

ويهتم المؤتمر الذي سيُعقد، عبر الاتصال المرئي، بالتطورات الحديثة والمتسارعة في طب وعلوم الليزر والتقنيات المعتمدة على الطاقة مثل تقنيات الضوء، وتقنيات الموجات الترددية، والتقنيات الفوق صوتية عالية الشدة والكهرومغناطيسية، وتقنيات التبريد، وغيرها، والمستخدمة في طب وجراحة الجلد والتجميل، كما يهتم بدراسة التطورات في الحقن التجميلي والإجراءات التجميلية الأخرى والطرق الحديثة في استخداماتها، وكيفية التعامل مع الإجراءات بأعلى مستويات الأمان.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد رئيس المؤتمر الدكتور سامي بن ناصر السويدان، أن المؤتمر يُعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث المستوى العلمي العالي والمتميز للمتحدثين، وسيعقد بحضور رئيس الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر البروفسور ثوماس روهرر، ورئيس الجمعية الأمريكية لجراحة الجلد البروفسور ماثيو أفرام، إضافة إلى أعلام ورواد التخصص من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وكندا، وأستراليا، وجنوب إفريقيا.

وذكر أن من الجوانب المهمة التي يُعنى بها المؤتمر؛ تأهيل الأطباء الممارسين للاستخدام المهني الصحيح لليزر والتقنيات المعتمدة على الطاقة خاصة لدى أصحاب البشرة الداكنة التي تقع ضمنها البشرة الشرق أوسطية؛ ومن ذلك أهمية معرفة التعامل مع التقنيات الحديثة، ومدى ملاءمتها للحالات المعالجة، وتوفير سبل العلاج الآمن قِبَل وأثناء وبعد العلاج.

وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى الرفع من المستوى العلمي والمهارات الإجرائية لدى الأطباء، والتعرف على الطرق الحديثة والإجراءات اللازمة لتجنب المضاعفات الممكن حدوثها، وكيفية اكتشافها في أوقات مبكرة في حال حدوثها، والتدخل السريع لتفادي أي عواقب شديدة محتملة.

وحث "السويدان" جميع الأطباء المتخصصين وذوي العلاقة، والأطباء المتدربين؛ على اغتنام واستثمار وجود هذه النخبة من أعلام وأقطاب العالم المتخصصين؛ لا سيما أن المؤتمر يُعقد افتراضيًّا ومتاح للجميع.

يُذكر أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم طبي مستمر.