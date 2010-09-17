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شغب محتمل لأنصار "ترامب" بمحيط "الكابيتول".. والأمن الأمريكي يتهيأ

مسيرة متوقعة غدًا وتجمع حاشد بواشنطن لدعم المشاركين بـ"اقتحام 6 يناير"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات الأمريكية عززت التواجد الأمني في محيط مبنى الكابيتول استعدادًا لمظاهرات ينظمها غدًا السبت أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب "روسيا اليوم": أوضحت الصحيفة أن رجال الأمن قاموا بتثبيت السياج في محيط المبنى وكثفوا من تواجدهم لمواجهة أعمال شغب محتملة.

وكانت شبكة "سي إن إن" أفادت بأن وزارة الأمن الداخلي تخشى وقوع أعمال عنف عشية ويوم تجمع حاشد في واشنطن لدعم المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

ووفقًا للشبكة: فقد حذرت قيادة الوزارة سلطات الولايات والمدن الأمريكية من أن الاستفزازات يمكن أن تأتي من المشاركين في المسيرة المتوقعة يوم 18 سبتمبر، كما يمكن أن تصدر من أشخاص لا يشاركونهم أفكارهم.

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شغب محتمل لأنصار "ترامب" بمحيط "الكابيتول".. والأمن الأمريكي يتهيأ
سبق

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات الأمريكية عززت التواجد الأمني في محيط مبنى الكابيتول استعدادًا لمظاهرات ينظمها غدًا السبت أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب "روسيا اليوم": أوضحت الصحيفة أن رجال الأمن قاموا بتثبيت السياج في محيط المبنى وكثفوا من تواجدهم لمواجهة أعمال شغب محتملة.

وكانت شبكة "سي إن إن" أفادت بأن وزارة الأمن الداخلي تخشى وقوع أعمال عنف عشية ويوم تجمع حاشد في واشنطن لدعم المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

ووفقًا للشبكة: فقد حذرت قيادة الوزارة سلطات الولايات والمدن الأمريكية من أن الاستفزازات يمكن أن تأتي من المشاركين في المسيرة المتوقعة يوم 18 سبتمبر، كما يمكن أن تصدر من أشخاص لا يشاركونهم أفكارهم.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
08:17 PM

شغب محتمل لأنصار "ترامب" بمحيط "الكابيتول".. والأمن الأمريكي يتهيأ

مسيرة متوقعة غدًا وتجمع حاشد بواشنطن لدعم المشاركين بـ"اقتحام 6 يناير"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات الأمريكية عززت التواجد الأمني في محيط مبنى الكابيتول استعدادًا لمظاهرات ينظمها غدًا السبت أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب "روسيا اليوم": أوضحت الصحيفة أن رجال الأمن قاموا بتثبيت السياج في محيط المبنى وكثفوا من تواجدهم لمواجهة أعمال شغب محتملة.

وكانت شبكة "سي إن إن" أفادت بأن وزارة الأمن الداخلي تخشى وقوع أعمال عنف عشية ويوم تجمع حاشد في واشنطن لدعم المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

ووفقًا للشبكة: فقد حذرت قيادة الوزارة سلطات الولايات والمدن الأمريكية من أن الاستفزازات يمكن أن تأتي من المشاركين في المسيرة المتوقعة يوم 18 سبتمبر، كما يمكن أن تصدر من أشخاص لا يشاركونهم أفكارهم.

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