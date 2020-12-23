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"نظام المجلس التنسيقي للمراكز".. ورشة عمل بـ"البحوث الاجتماعية"

بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث

عقد المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "نظام المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية"، بحضور مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعي ومشاركة نخبة من ممثلي المراكز البحثية في الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

تناولت الورشة الجوانب التنظيمية للمجلس التنسيقي ومهامه وأهدافه؛ في إطار التنسيق وتوحيد الجهود بين المراكز البحثية في المجال الاجتماعي، وتبادل المعلومات في الموضوعات البحثية المنجزة والمستقبلية التي تُحقق بدورها أهداف الجانب الاجتماعي لرؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية كان قد صدر تنظيمه بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 7/ 7/ 1433هـ، ويعتبر ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويرتبط بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويُعنى بدراسة القضايا والظواهر الاجتماعية وتحليلها وتقديم الرؤى والاقتراحات والتوصيات بشأنها، وتزويد الجهات الحكومية المعنية بنتائج البحوث والدراسات والإحصاءات التي تساعدها على وضع الخطط واتخاذ القرارات المتعلقة بأوجه التنمية الاجتماعية.

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"نظام المجلس التنسيقي للمراكز".. ورشة عمل بـ"البحوث الاجتماعية"
سبق

عقد المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "نظام المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية"، بحضور مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعي ومشاركة نخبة من ممثلي المراكز البحثية في الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

تناولت الورشة الجوانب التنظيمية للمجلس التنسيقي ومهامه وأهدافه؛ في إطار التنسيق وتوحيد الجهود بين المراكز البحثية في المجال الاجتماعي، وتبادل المعلومات في الموضوعات البحثية المنجزة والمستقبلية التي تُحقق بدورها أهداف الجانب الاجتماعي لرؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية كان قد صدر تنظيمه بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 7/ 7/ 1433هـ، ويعتبر ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويرتبط بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويُعنى بدراسة القضايا والظواهر الاجتماعية وتحليلها وتقديم الرؤى والاقتراحات والتوصيات بشأنها، وتزويد الجهات الحكومية المعنية بنتائج البحوث والدراسات والإحصاءات التي تساعدها على وضع الخطط واتخاذ القرارات المتعلقة بأوجه التنمية الاجتماعية.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
12:40 PM

"نظام المجلس التنسيقي للمراكز".. ورشة عمل بـ"البحوث الاجتماعية"

بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث

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عمر السبيعي - الرياض
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عقد المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "نظام المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية"، بحضور مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعي ومشاركة نخبة من ممثلي المراكز البحثية في الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

تناولت الورشة الجوانب التنظيمية للمجلس التنسيقي ومهامه وأهدافه؛ في إطار التنسيق وتوحيد الجهود بين المراكز البحثية في المجال الاجتماعي، وتبادل المعلومات في الموضوعات البحثية المنجزة والمستقبلية التي تُحقق بدورها أهداف الجانب الاجتماعي لرؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية كان قد صدر تنظيمه بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 7/ 7/ 1433هـ، ويعتبر ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويرتبط بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويُعنى بدراسة القضايا والظواهر الاجتماعية وتحليلها وتقديم الرؤى والاقتراحات والتوصيات بشأنها، وتزويد الجهات الحكومية المعنية بنتائج البحوث والدراسات والإحصاءات التي تساعدها على وضع الخطط واتخاذ القرارات المتعلقة بأوجه التنمية الاجتماعية.

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