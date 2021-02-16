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تعاون بين "الضمان الصحي" و"تكامل" لرفع مستوى الخدمات

تسهم في رفع الامتثال وتعزيز التغطية التأمينية للفئات المستفيدة

وقّع مجلس الضمان الصحي التعاوني مع شركة تكامل لخدمات الأعمال، أمس الإثنين، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتقديم خدمات وحلول مبتكرة تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في قطاع التأمين الصحي التعاوني.

وقّع الاتفاقية الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة تكامل لخدمات الأعمال الدكتور أحمد اليماني.

وتسهم الاتفاقية في رفع الامتثال وتعزيز التغطية التأمينية للفئات المستفيدة، حسب نظام التأمين الصحي التعاوني.

وأكد المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتحول الرقمي في مجلس الضمان الصحي التعاوني عبدالله الشرقي، أهمية هذه الشراكة التي ستنعكس على تنفيذ البرامج الرقمية وحلول تقنية ذكية ستسهم في تعزيز محور التحول الرقمي في استراتيجية المجلس 2020 - 2024 في القطاع وتحسّن من فعالية البيئة التنظيمية.

ولفت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف، إلى حرص المجلس على الاستمرار في إبرام عديد من الشراكات والاتفاقيات ضمن إطار تفعيل إستراتيجيته (2020 - 2024)، حرصًا على تمكين قطاع التأمين الصحي من تقديم أفضل الخدمات ذات الجودة والكفاءة العالية بما ينعكس بشكل كبير على المستفيدين المؤمن لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعاون بين "الضمان الصحي" و"تكامل" لرفع مستوى الخدمات
سبق

وقّع مجلس الضمان الصحي التعاوني مع شركة تكامل لخدمات الأعمال، أمس الإثنين، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتقديم خدمات وحلول مبتكرة تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في قطاع التأمين الصحي التعاوني.

وقّع الاتفاقية الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة تكامل لخدمات الأعمال الدكتور أحمد اليماني.

وتسهم الاتفاقية في رفع الامتثال وتعزيز التغطية التأمينية للفئات المستفيدة، حسب نظام التأمين الصحي التعاوني.

وأكد المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتحول الرقمي في مجلس الضمان الصحي التعاوني عبدالله الشرقي، أهمية هذه الشراكة التي ستنعكس على تنفيذ البرامج الرقمية وحلول تقنية ذكية ستسهم في تعزيز محور التحول الرقمي في استراتيجية المجلس 2020 - 2024 في القطاع وتحسّن من فعالية البيئة التنظيمية.

ولفت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف، إلى حرص المجلس على الاستمرار في إبرام عديد من الشراكات والاتفاقيات ضمن إطار تفعيل إستراتيجيته (2020 - 2024)، حرصًا على تمكين قطاع التأمين الصحي من تقديم أفضل الخدمات ذات الجودة والكفاءة العالية بما ينعكس بشكل كبير على المستفيدين المؤمن لهم.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
01:22 PM

تعاون بين "الضمان الصحي" و"تكامل" لرفع مستوى الخدمات

تسهم في رفع الامتثال وتعزيز التغطية التأمينية للفئات المستفيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع مجلس الضمان الصحي التعاوني مع شركة تكامل لخدمات الأعمال، أمس الإثنين، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتقديم خدمات وحلول مبتكرة تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في قطاع التأمين الصحي التعاوني.

وقّع الاتفاقية الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة تكامل لخدمات الأعمال الدكتور أحمد اليماني.

وتسهم الاتفاقية في رفع الامتثال وتعزيز التغطية التأمينية للفئات المستفيدة، حسب نظام التأمين الصحي التعاوني.

وأكد المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتحول الرقمي في مجلس الضمان الصحي التعاوني عبدالله الشرقي، أهمية هذه الشراكة التي ستنعكس على تنفيذ البرامج الرقمية وحلول تقنية ذكية ستسهم في تعزيز محور التحول الرقمي في استراتيجية المجلس 2020 - 2024 في القطاع وتحسّن من فعالية البيئة التنظيمية.

ولفت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف، إلى حرص المجلس على الاستمرار في إبرام عديد من الشراكات والاتفاقيات ضمن إطار تفعيل إستراتيجيته (2020 - 2024)، حرصًا على تمكين قطاع التأمين الصحي من تقديم أفضل الخدمات ذات الجودة والكفاءة العالية بما ينعكس بشكل كبير على المستفيدين المؤمن لهم.

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