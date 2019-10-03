النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبدالعزيز بن سلمان": المملكة استعادت إنتاج النفط بالكامل

كشف أن إنتاج السعودية حالياً يبلغ 11.3 مليون برميل يومياً

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم على منشأتين تابعتين لها في الشهر الماضي، وإنها تركز حالياً على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو السعودية.

ووفق ما نقلته "رويترز"، أبلغ الوزير مؤتمراً للطاقة في موسكو يوم الخميس أن طاقة إنتاج النفط حالياً في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يومياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عبدالعزيز بن سلمان": المملكة استعادت إنتاج النفط بالكامل
سبق

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم على منشأتين تابعتين لها في الشهر الماضي، وإنها تركز حالياً على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو السعودية.

ووفق ما نقلته "رويترز"، أبلغ الوزير مؤتمراً للطاقة في موسكو يوم الخميس أن طاقة إنتاج النفط حالياً في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يومياً.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
11:25 AM
اخر تعديل
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
11:53 AM

"عبدالعزيز بن سلمان": المملكة استعادت إنتاج النفط بالكامل

كشف أن إنتاج السعودية حالياً يبلغ 11.3 مليون برميل يومياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,528

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم على منشأتين تابعتين لها في الشهر الماضي، وإنها تركز حالياً على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو السعودية.

ووفق ما نقلته "رويترز"، أبلغ الوزير مؤتمراً للطاقة في موسكو يوم الخميس أن طاقة إنتاج النفط حالياً في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يومياً.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,502
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,430
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,476
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,111

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة