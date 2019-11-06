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إزالة إحداثات على مواقع تتبع الآثار والتراث الوطني بساحل عسير

اللجنة: تمت إحالة المعتدين للجهات المختصة

باشرت لجنة إزالة التعديات بساحل عسير، بتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال، اليوم؛ إزالة إحداثات وتعد بمساحات كبيرة على مواقع بالساحل الغربي لمنطقة عسير التابع لمركز ذهبان.

وقالت اللجنة: إن جميع المواقع المعتدى عليها حكومية تابعة للآثار والتراث الوطني، وتَمَثَّل الاعتداء في عمل حواجز وأحواش، وتمت معالجة ذلك بإزالتها وإحالة المحدثين للجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات اللازمة حيال تعدّيهم على تلك الأراضي الحكومية.

ساحل عسير أمير منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إزالة إحداثات على مواقع تتبع الآثار والتراث الوطني بساحل عسير
سبق

باشرت لجنة إزالة التعديات بساحل عسير، بتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال، اليوم؛ إزالة إحداثات وتعد بمساحات كبيرة على مواقع بالساحل الغربي لمنطقة عسير التابع لمركز ذهبان.

وقالت اللجنة: إن جميع المواقع المعتدى عليها حكومية تابعة للآثار والتراث الوطني، وتَمَثَّل الاعتداء في عمل حواجز وأحواش، وتمت معالجة ذلك بإزالتها وإحالة المحدثين للجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات اللازمة حيال تعدّيهم على تلك الأراضي الحكومية.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
08:11 PM

إزالة إحداثات على مواقع تتبع الآثار والتراث الوطني بساحل عسير

اللجنة: تمت إحالة المعتدين للجهات المختصة

A A A
محمد طيران - عسير
2
1,983

باشرت لجنة إزالة التعديات بساحل عسير، بتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال، اليوم؛ إزالة إحداثات وتعد بمساحات كبيرة على مواقع بالساحل الغربي لمنطقة عسير التابع لمركز ذهبان.

وقالت اللجنة: إن جميع المواقع المعتدى عليها حكومية تابعة للآثار والتراث الوطني، وتَمَثَّل الاعتداء في عمل حواجز وأحواش، وتمت معالجة ذلك بإزالتها وإحالة المحدثين للجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات اللازمة حيال تعدّيهم على تلك الأراضي الحكومية.

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