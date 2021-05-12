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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يسجلان في "برنامج التبرع بالأعضاء"

"خيرية رماح" توسِّع قاعدة المستفيدين منها وتدعم 2870 مستفيدًا خلال رمضان

"أبوثنين": نقلات تطويرية في العمل والاستغناء عن الشيكات لأول مرة

قامت الجمعية الخيرية بمحافظة رماح بجهود مميزة خلال شهر رمضان 1442هـ، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستفيدين التي بلغت 2870 مستفيدًا من الصدقات وكسوة العيد والسلال الغذائية وإفطار صائم.

ووزعت الجمعية خمسمائة وخمسين ألف ريال صدقات، استفادت منها خمسمائة وخمسون أسرة، فيما بلغت مصروفات كسوة العيد مائتين وخمسة وسبعين ألف ريال، استفادت منها خمسمائة وخمسون أسرة.

وفي الجانب الغذائي وزعت الجمعية 770 سلة غذائية إلى جانب توزيع ألف وجبة إفطار صائم.

وتفصيلاً، تشهد الجمعية الخيرية بمحافظة رماح نقلات تطويرية لافتة؛ إذ شهد هذا العام لأول مرة التحويل للمستفيدين عن طريق التحويل البنكي، وتم الاستغناء عن الشيكات تمامًا.

فيما رفع عبيد محمد أبوثنين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة رماح، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، على توجيه سموه بصرف 100 مليون ريال لـ29 جمعية خيرية، إلى جانب سداد ديون 150 سجينًا معسرًا.

وأكد أن هذا الدعم غير مستغرب على ولاة الأمر، ولا على سموه الكريم، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل هذا الدعم في ميزان حسنات ولي العهد، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويُمتِّعهما بالصحة والعافية.

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"خيرية رماح" توسِّع قاعدة المستفيدين منها وتدعم 2870 مستفيدًا خلال رمضان
سبق

قامت الجمعية الخيرية بمحافظة رماح بجهود مميزة خلال شهر رمضان 1442هـ، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستفيدين التي بلغت 2870 مستفيدًا من الصدقات وكسوة العيد والسلال الغذائية وإفطار صائم.

ووزعت الجمعية خمسمائة وخمسين ألف ريال صدقات، استفادت منها خمسمائة وخمسون أسرة، فيما بلغت مصروفات كسوة العيد مائتين وخمسة وسبعين ألف ريال، استفادت منها خمسمائة وخمسون أسرة.

وفي الجانب الغذائي وزعت الجمعية 770 سلة غذائية إلى جانب توزيع ألف وجبة إفطار صائم.

وتفصيلاً، تشهد الجمعية الخيرية بمحافظة رماح نقلات تطويرية لافتة؛ إذ شهد هذا العام لأول مرة التحويل للمستفيدين عن طريق التحويل البنكي، وتم الاستغناء عن الشيكات تمامًا.

فيما رفع عبيد محمد أبوثنين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة رماح، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، على توجيه سموه بصرف 100 مليون ريال لـ29 جمعية خيرية، إلى جانب سداد ديون 150 سجينًا معسرًا.

وأكد أن هذا الدعم غير مستغرب على ولاة الأمر، ولا على سموه الكريم، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل هذا الدعم في ميزان حسنات ولي العهد، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويُمتِّعهما بالصحة والعافية.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
01:14 AM

"خيرية رماح" توسِّع قاعدة المستفيدين منها وتدعم 2870 مستفيدًا خلال رمضان

"أبوثنين": نقلات تطويرية في العمل والاستغناء عن الشيكات لأول مرة

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نافل السبيعي - رماح
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قامت الجمعية الخيرية بمحافظة رماح بجهود مميزة خلال شهر رمضان 1442هـ، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستفيدين التي بلغت 2870 مستفيدًا من الصدقات وكسوة العيد والسلال الغذائية وإفطار صائم.

ووزعت الجمعية خمسمائة وخمسين ألف ريال صدقات، استفادت منها خمسمائة وخمسون أسرة، فيما بلغت مصروفات كسوة العيد مائتين وخمسة وسبعين ألف ريال، استفادت منها خمسمائة وخمسون أسرة.

وفي الجانب الغذائي وزعت الجمعية 770 سلة غذائية إلى جانب توزيع ألف وجبة إفطار صائم.

وتفصيلاً، تشهد الجمعية الخيرية بمحافظة رماح نقلات تطويرية لافتة؛ إذ شهد هذا العام لأول مرة التحويل للمستفيدين عن طريق التحويل البنكي، وتم الاستغناء عن الشيكات تمامًا.

فيما رفع عبيد محمد أبوثنين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة رماح، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، على توجيه سموه بصرف 100 مليون ريال لـ29 جمعية خيرية، إلى جانب سداد ديون 150 سجينًا معسرًا.

وأكد أن هذا الدعم غير مستغرب على ولاة الأمر، ولا على سموه الكريم، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل هذا الدعم في ميزان حسنات ولي العهد، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويُمتِّعهما بالصحة والعافية.

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