قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة: الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة من الدول المسموح القدوم منها، هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين.
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بالفيديو.. "الحج والعمرة": الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة استكمال جرعات اللقاح والتحصين
قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة: الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة من الدول المسموح القدوم منها، هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين.
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بالفيديو.. "الحج والعمرة": الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة استكمال جرعات اللقاح والتحصينصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-28
28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
05:40 PM
بالفيديو.. "الحج والعمرة": الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة استكمال جرعات اللقاح والتحصين
قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة: الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة من الدول المسموح القدوم منها، هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين.
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