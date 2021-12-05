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إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل تزرع 1500 شتلة في الصياهد

مع إطلاق ولي العهد مبادرة السعودية الخضراء واليوم العالمي للتطوع

زرعت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في نسخته السادسة، بالتعاون مع جمعية "تكاتف" للعمل التطوعي؛ 1500 شتلة في محمية المهرجان.

يأتي ذلك مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- مبادرة السعودية الخضراء، وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

كما يأتي تحقيقًا لهدف زراعة 100 ألف شتلة في المهرجان؛ منها 5000 شتلة في المحمية.

وزار المهرجان اليوم 50 متطوعًا من جمعية "تكاتف"؛ منهم من فئة الصم والبكم قاموا بجولة اطلاعية في أرجاء المهرجان، كسوق شارع الدهناء، وساهموا في زراعة الشتلات.

وتهدف إدارة المهرجان إلى زيادة تنمية الغطاء النباتي في الصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، عبر زراعة مساحات شاسعة من المحمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل تزرع 1500 شتلة في الصياهد
سبق

زرعت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في نسخته السادسة، بالتعاون مع جمعية "تكاتف" للعمل التطوعي؛ 1500 شتلة في محمية المهرجان.

يأتي ذلك مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- مبادرة السعودية الخضراء، وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

كما يأتي تحقيقًا لهدف زراعة 100 ألف شتلة في المهرجان؛ منها 5000 شتلة في المحمية.

وزار المهرجان اليوم 50 متطوعًا من جمعية "تكاتف"؛ منهم من فئة الصم والبكم قاموا بجولة اطلاعية في أرجاء المهرجان، كسوق شارع الدهناء، وساهموا في زراعة الشتلات.

وتهدف إدارة المهرجان إلى زيادة تنمية الغطاء النباتي في الصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، عبر زراعة مساحات شاسعة من المحمية.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
07:06 PM

إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل تزرع 1500 شتلة في الصياهد

مع إطلاق ولي العهد مبادرة السعودية الخضراء واليوم العالمي للتطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زرعت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في نسخته السادسة، بالتعاون مع جمعية "تكاتف" للعمل التطوعي؛ 1500 شتلة في محمية المهرجان.

يأتي ذلك مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- مبادرة السعودية الخضراء، وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

كما يأتي تحقيقًا لهدف زراعة 100 ألف شتلة في المهرجان؛ منها 5000 شتلة في المحمية.

وزار المهرجان اليوم 50 متطوعًا من جمعية "تكاتف"؛ منهم من فئة الصم والبكم قاموا بجولة اطلاعية في أرجاء المهرجان، كسوق شارع الدهناء، وساهموا في زراعة الشتلات.

وتهدف إدارة المهرجان إلى زيادة تنمية الغطاء النباتي في الصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، عبر زراعة مساحات شاسعة من المحمية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,187
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,541
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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