تحديثٌ لحواسيب "أبل" يوفر تطبيقًا جديدًا للموسيقى

يشبه بصورة كبيرة الإصدارَ السابق ولكنه أسرع وأكثر سهولة

طرحت شركة "أبل" الأمريكية تحديثًا جديدًا لنظام تشغيلها "ماك أو إس" على حواسيب ماك المحمولة والشخصية، يتضمن تطبيقًا للموسيقى أسرع من سابقيه.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيق الموسيقى الجديدة من "أبل" يشبه بصورة كبيرة الإصدار السابق؛ ولكنه أسرع وأكثر سهولة.

ويُمَكّن تطبيق الموسيقى الجديد من "أبل"، من البحث عن الأغاني داخله، وكتابة أي كلمات من الأغنية للعثور عليها؛ علاوة على أن تقنيات التمرير أكثر سلاسة معتمدة على مستشعرات الإيماءات داخل لوحة التتبع لمزيد من الاستجابة السريعة.

كما يربط تطبيق الموسيقى حواسيب ماك بوك برو، بصورة أسرع بمتصفح سفاري؛ بحيث يمكن تحديث قوائمك والبحث عن مقاطع جديدة بسهولة ويسر.

وأشارت "أبل" إلى أن الإصدار الجديد من "ماك أو إس" حتى الآن متاح للمطورين، وسيتم طرحه قريبًا لكل المستخدمين بعد الانتهاء من اختباره.