النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيصل بن خالد": ميزانية 2021 جسّدت متانة الاقتصاد.. وحكومتنا الرشيدة وضعت "صحة الإنسان" أولًا

قال: الإصلاحات والمبادرات ضمن رؤية 2030 مكّنت الحكومة من امتصاص الصدمة العالمية

قال مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز: إن ميزانية السعودية للعام 2021، وما تضمنته من أرقام وبرامج تنموية، جسّدت متانة الاقتصاد السعودي، الذي نجح بفضل الله تعالى في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا؛ مما جعل السعودية إحدى أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين العالمية، ولله الحمد.

وأضاف الأمير فيصل بن خالد: "هذه الإنجازات واستمرار مسيرة التنمية رغم الظروف الراهنة؛ تأتي بفضل الله تعالى ثم التوجيهات السديدة والخطط الناجحة التي تنفذها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله".

وأكد أن الإصلاحات التشريعية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة في الأعوام الماضية ضمن برامج رؤية السعودية 2030 مكّنت الحكومة من امتصاص الصدمة العالمية، وأسهمت في الحد من آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين، والاقتصاد المحلي، كما أسهمت في التعامل مع الجائحة بكفاءة.

وقال الأمير فيصل بن خالد: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- استهل كلمته في إعلان الميزانية بجملة تؤكد صمود مسيرة التنمية في المملكة أمام التحديات منذ تأسيسها عندما أكد -حفظه الله- مواصلة تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في وطننا الغالي.

وأضاف: "حكومتنا الرشيدة تولي المواطنين والمقيمين جل اهتمامها حيث جعلت صحة وسلامة الإنسان الذي يعيش على هذه البلاد أولًا؛ حيث شاهد الجميع حجم الجهود التي بذلتها قيادتنا للحفاظ على صحة الإنسان منذ بدء الجائحة، كما أكدت ذلك في الميزانية الجديدة عندنا صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بأن تعطي الميزانية الجديدة أولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم".

ونوّه بما تضمنته توجيهات القيادة وبنود الميزانية الجديدة من استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.

ورفع الأمير فيصل بن خالد في ختام تصريحه، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - نظير اهتمامهما وحرصهما وعنايتهما بالوطن ومواطنيه والاستمرار في برامج تعزيز مسيرة التنمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فيصل بن خالد": ميزانية 2021 جسّدت متانة الاقتصاد.. وحكومتنا الرشيدة وضعت "صحة الإنسان" أولًا
سبق

قال مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز: إن ميزانية السعودية للعام 2021، وما تضمنته من أرقام وبرامج تنموية، جسّدت متانة الاقتصاد السعودي، الذي نجح بفضل الله تعالى في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا؛ مما جعل السعودية إحدى أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين العالمية، ولله الحمد.

وأضاف الأمير فيصل بن خالد: "هذه الإنجازات واستمرار مسيرة التنمية رغم الظروف الراهنة؛ تأتي بفضل الله تعالى ثم التوجيهات السديدة والخطط الناجحة التي تنفذها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله".

وأكد أن الإصلاحات التشريعية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة في الأعوام الماضية ضمن برامج رؤية السعودية 2030 مكّنت الحكومة من امتصاص الصدمة العالمية، وأسهمت في الحد من آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين، والاقتصاد المحلي، كما أسهمت في التعامل مع الجائحة بكفاءة.

وقال الأمير فيصل بن خالد: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- استهل كلمته في إعلان الميزانية بجملة تؤكد صمود مسيرة التنمية في المملكة أمام التحديات منذ تأسيسها عندما أكد -حفظه الله- مواصلة تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في وطننا الغالي.

وأضاف: "حكومتنا الرشيدة تولي المواطنين والمقيمين جل اهتمامها حيث جعلت صحة وسلامة الإنسان الذي يعيش على هذه البلاد أولًا؛ حيث شاهد الجميع حجم الجهود التي بذلتها قيادتنا للحفاظ على صحة الإنسان منذ بدء الجائحة، كما أكدت ذلك في الميزانية الجديدة عندنا صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بأن تعطي الميزانية الجديدة أولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم".

ونوّه بما تضمنته توجيهات القيادة وبنود الميزانية الجديدة من استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.

ورفع الأمير فيصل بن خالد في ختام تصريحه، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - نظير اهتمامهما وحرصهما وعنايتهما بالوطن ومواطنيه والاستمرار في برامج تعزيز مسيرة التنمية.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
01:28 PM

"فيصل بن خالد": ميزانية 2021 جسّدت متانة الاقتصاد.. وحكومتنا الرشيدة وضعت "صحة الإنسان" أولًا

قال: الإصلاحات والمبادرات ضمن رؤية 2030 مكّنت الحكومة من امتصاص الصدمة العالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
908

قال مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز: إن ميزانية السعودية للعام 2021، وما تضمنته من أرقام وبرامج تنموية، جسّدت متانة الاقتصاد السعودي، الذي نجح بفضل الله تعالى في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا؛ مما جعل السعودية إحدى أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين العالمية، ولله الحمد.

وأضاف الأمير فيصل بن خالد: "هذه الإنجازات واستمرار مسيرة التنمية رغم الظروف الراهنة؛ تأتي بفضل الله تعالى ثم التوجيهات السديدة والخطط الناجحة التي تنفذها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله".

وأكد أن الإصلاحات التشريعية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة في الأعوام الماضية ضمن برامج رؤية السعودية 2030 مكّنت الحكومة من امتصاص الصدمة العالمية، وأسهمت في الحد من آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين، والاقتصاد المحلي، كما أسهمت في التعامل مع الجائحة بكفاءة.

وقال الأمير فيصل بن خالد: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- استهل كلمته في إعلان الميزانية بجملة تؤكد صمود مسيرة التنمية في المملكة أمام التحديات منذ تأسيسها عندما أكد -حفظه الله- مواصلة تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في وطننا الغالي.

وأضاف: "حكومتنا الرشيدة تولي المواطنين والمقيمين جل اهتمامها حيث جعلت صحة وسلامة الإنسان الذي يعيش على هذه البلاد أولًا؛ حيث شاهد الجميع حجم الجهود التي بذلتها قيادتنا للحفاظ على صحة الإنسان منذ بدء الجائحة، كما أكدت ذلك في الميزانية الجديدة عندنا صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بأن تعطي الميزانية الجديدة أولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم".

ونوّه بما تضمنته توجيهات القيادة وبنود الميزانية الجديدة من استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.

ورفع الأمير فيصل بن خالد في ختام تصريحه، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - نظير اهتمامهما وحرصهما وعنايتهما بالوطن ومواطنيه والاستمرار في برامج تعزيز مسيرة التنمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,632
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,584
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,610
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,072

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة