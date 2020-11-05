الولايات المتحدة تسجّل 106,537 إصابة جديدة و1,141 وفاة بكورونا

بلغ إجمالي الإصابات 9,463,782 والوفيات 233,129 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 106,537 إصابة مؤكدة و 1,141 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9,463,782 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 233,129 وفاة.