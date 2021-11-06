النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 33 خلال الـ 24 ساعة الماضية

عالم نفس: منع النساء من الزواج حتى يجتزن اختبار فهم الرجل

عدة أسباب وراء الطلاق في سنوات الزواج الأولى

طرح عالم النفس الروسي فيليب ليتفينينكو مبادرة جديدة وغريبة للغاية بشأن إجراءات الزواج في روسيا؛ حيث تدور المبادرة حول ضرورة خوض النساء اجتياز اختبارات رسمية من قبل الدولة حول العلاقات الزوجية وكيفية التعامل مع الرجل.

وحسب وكالة "يو ار أيه" الإخبارية، يؤكد "ليتفينينكو" أنه وفقًا للإحصاءات تنتهي سبع زواجات من كل عشر في روسيا بالطلاق في أول سنتين إلى ثلاث سنوات.

ويعتقد "ليتفينينكو" أن هناك عدة أسباب وراء ظاهرة انتشار الطلاق؛ فأولًا تخطئ المرأة بعدم اختيار الرجل المناسب، والسبب الثاني هو عندما لا تعرف المرأة كيف تطور علاقتها مع زوجها، وكيف تفهم وتدير هذا الرجل الذي تزوجته.


ووجه الخبير نداءً في رسالة لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، كما نشر عريضة على الإنترنت تحظر الزواج دون اجتياز امتحان رسمي في العلاقات.

وفقًا لفكرة "ليتفينينكو": سيختبر الامتحان مدى فهم المرأة للرجل.

وأكد الأخصائي النفسي أنه خلال اختبار المعرفة سيتعين على المرأة إظهار مهارات إدارة علاقتها بالرجل.

حتى الآن حصلت العريضة عبر الإنترنت على 38 توقيعًا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
عالم نفس: منع النساء من الزواج حتى يجتزن اختبار فهم الرجل
سبق

طرح عالم النفس الروسي فيليب ليتفينينكو مبادرة جديدة وغريبة للغاية بشأن إجراءات الزواج في روسيا؛ حيث تدور المبادرة حول ضرورة خوض النساء اجتياز اختبارات رسمية من قبل الدولة حول العلاقات الزوجية وكيفية التعامل مع الرجل.

وحسب وكالة "يو ار أيه" الإخبارية، يؤكد "ليتفينينكو" أنه وفقًا للإحصاءات تنتهي سبع زواجات من كل عشر في روسيا بالطلاق في أول سنتين إلى ثلاث سنوات.

ويعتقد "ليتفينينكو" أن هناك عدة أسباب وراء ظاهرة انتشار الطلاق؛ فأولًا تخطئ المرأة بعدم اختيار الرجل المناسب، والسبب الثاني هو عندما لا تعرف المرأة كيف تطور علاقتها مع زوجها، وكيف تفهم وتدير هذا الرجل الذي تزوجته.


ووجه الخبير نداءً في رسالة لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، كما نشر عريضة على الإنترنت تحظر الزواج دون اجتياز امتحان رسمي في العلاقات.

وفقًا لفكرة "ليتفينينكو": سيختبر الامتحان مدى فهم المرأة للرجل.

وأكد الأخصائي النفسي أنه خلال اختبار المعرفة سيتعين على المرأة إظهار مهارات إدارة علاقتها بالرجل.

حتى الآن حصلت العريضة عبر الإنترنت على 38 توقيعًا.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
04:36 PM

عالم نفس: منع النساء من الزواج حتى يجتزن اختبار فهم الرجل

عدة أسباب وراء الطلاق في سنوات الزواج الأولى

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
1,117

طرح عالم النفس الروسي فيليب ليتفينينكو مبادرة جديدة وغريبة للغاية بشأن إجراءات الزواج في روسيا؛ حيث تدور المبادرة حول ضرورة خوض النساء اجتياز اختبارات رسمية من قبل الدولة حول العلاقات الزوجية وكيفية التعامل مع الرجل.

وحسب وكالة "يو ار أيه" الإخبارية، يؤكد "ليتفينينكو" أنه وفقًا للإحصاءات تنتهي سبع زواجات من كل عشر في روسيا بالطلاق في أول سنتين إلى ثلاث سنوات.

ويعتقد "ليتفينينكو" أن هناك عدة أسباب وراء ظاهرة انتشار الطلاق؛ فأولًا تخطئ المرأة بعدم اختيار الرجل المناسب، والسبب الثاني هو عندما لا تعرف المرأة كيف تطور علاقتها مع زوجها، وكيف تفهم وتدير هذا الرجل الذي تزوجته.


ووجه الخبير نداءً في رسالة لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، كما نشر عريضة على الإنترنت تحظر الزواج دون اجتياز امتحان رسمي في العلاقات.

وفقًا لفكرة "ليتفينينكو": سيختبر الامتحان مدى فهم المرأة للرجل.

وأكد الأخصائي النفسي أنه خلال اختبار المعرفة سيتعين على المرأة إظهار مهارات إدارة علاقتها بالرجل.

حتى الآن حصلت العريضة عبر الإنترنت على 38 توقيعًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,125
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,984
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,094
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,168

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة