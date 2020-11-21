النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا تعرّض لحالة غرق بشاطئ الحريضة

أُجريت له الإسعافات الأولية اللازمة

صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد المطيري، بأن فرقة غواصي البحث والإنقاذ والسلامة تمكنت -بفضل من الله - من إنقاذ مواطن في العقد الثاني من العمر من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة.

وقال: "أجرت الفرقة الإسعافات الأولية اللازمة له، ونقلته إلى مستشفى القحمة العام، وحالته الصحية جيدة - ولله الحمد -".

حرس الحدود عسير الحريضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا تعرّض لحالة غرق بشاطئ الحريضة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد المطيري، بأن فرقة غواصي البحث والإنقاذ والسلامة تمكنت -بفضل من الله - من إنقاذ مواطن في العقد الثاني من العمر من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة.

وقال: "أجرت الفرقة الإسعافات الأولية اللازمة له، ونقلته إلى مستشفى القحمة العام، وحالته الصحية جيدة - ولله الحمد -".

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
09:47 PM

حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا تعرّض لحالة غرق بشاطئ الحريضة

أُجريت له الإسعافات الأولية اللازمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
880

صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد المطيري، بأن فرقة غواصي البحث والإنقاذ والسلامة تمكنت -بفضل من الله - من إنقاذ مواطن في العقد الثاني من العمر من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة.

وقال: "أجرت الفرقة الإسعافات الأولية اللازمة له، ونقلته إلى مستشفى القحمة العام، وحالته الصحية جيدة - ولله الحمد -".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,988
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,158
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,618
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,449

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة