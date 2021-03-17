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هجوم إسرائيلي على ريف دمشق.. والدفاعات الجوية السورية "تتصدى"

"سانا" قالت إنه تم إسقاط عدد من الصواريخ المعادية بالمنطقة الجنوبية

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، ليل الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على ريف دمشق، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال التلفزيون السوري ووكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية السورية "أسقطت عددًا من الصواريخ المعادية في سماء دمشق"، و"ردت على العدوان الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية".

وفي المقابل، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن سلاح الجو شن هجمات على "أهداف سورية"، فيما رفضت متحدثة عسكرية إسرائيلية التعليق على التقارير.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هجوم إسرائيلي على ريف دمشق.. والدفاعات الجوية السورية "تتصدى"
سبق

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، ليل الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على ريف دمشق، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال التلفزيون السوري ووكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية السورية "أسقطت عددًا من الصواريخ المعادية في سماء دمشق"، و"ردت على العدوان الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية".

وفي المقابل، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن سلاح الجو شن هجمات على "أهداف سورية"، فيما رفضت متحدثة عسكرية إسرائيلية التعليق على التقارير.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
12:41 AM

هجوم إسرائيلي على ريف دمشق.. والدفاعات الجوية السورية "تتصدى"

"سانا" قالت إنه تم إسقاط عدد من الصواريخ المعادية بالمنطقة الجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، ليل الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على ريف دمشق، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال التلفزيون السوري ووكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية السورية "أسقطت عددًا من الصواريخ المعادية في سماء دمشق"، و"ردت على العدوان الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية".

وفي المقابل، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن سلاح الجو شن هجمات على "أهداف سورية"، فيما رفضت متحدثة عسكرية إسرائيلية التعليق على التقارير.

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