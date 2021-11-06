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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة

قوات الدفاع الجوي رصدتها في الأجواء المحاذية لباقم

أسقط الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، طائرة مسيرة في الأجواء المحاذية لشرق مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأفاد قائد محور آزال قائد اللواء 102 مشاة العميد ياسر المعبري، بأن قوات الدفاع الجوي بمحور آزال رصدت تحرك الطائرة في الأجواء المحاذية لمثلث باقم الصفراء، وأسقطتها في القطاع الشرقي لمديرية باقم، وفقًاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة اليمن الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة
سبق

أسقط الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، طائرة مسيرة في الأجواء المحاذية لشرق مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأفاد قائد محور آزال قائد اللواء 102 مشاة العميد ياسر المعبري، بأن قوات الدفاع الجوي بمحور آزال رصدت تحرك الطائرة في الأجواء المحاذية لمثلث باقم الصفراء، وأسقطتها في القطاع الشرقي لمديرية باقم، وفقًاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
09:38 PM

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة

قوات الدفاع الجوي رصدتها في الأجواء المحاذية لباقم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسقط الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، طائرة مسيرة في الأجواء المحاذية لشرق مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأفاد قائد محور آزال قائد اللواء 102 مشاة العميد ياسر المعبري، بأن قوات الدفاع الجوي بمحور آزال رصدت تحرك الطائرة في الأجواء المحاذية لمثلث باقم الصفراء، وأسقطتها في القطاع الشرقي لمديرية باقم، وفقًاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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