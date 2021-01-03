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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

مدرسة تعليم قيادة المركبات بعفيف تبدأ مرحلة تسليم رخص السياقة للمتدربات

بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي مكثف

سلمت مدرسة الهاجري لتعليم القيادة بعفيف، رخص السياقة للمتدربات من محافظة عفيف، ومختلف محافظات ومناطق المملكة، بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي مكثف في المدرسة، وذلك بعد اجتيازهن للاختبارات النظرية والعملية ضمن البرنامج التدريبي الذي استمر على مدى 30 ساعة تدريبية، استطعن من خلالها اجتياز كافة الاختبارات النظرية والعملية.

من جهته، أوضح محمد بن حسين الهاجري، أن المدرسة قد حرصت على تطبيق أفضل المواصفات العالمية لمدارس تعليم القيادة، مع تقديم برامج تدريبية مميزة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء بجودة عالية، وتوفير نظام ومحتوى تعليمي متميز، مع المساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى الجميع.

وأضاف "الهاجري": "التسجيل في المدرسة مستمر على مدار الساعة، من خلال الرابط: http://afifdriving.com/، بكل يسر وسهولة، كما أنها تأتي المدرسة بطاقة استيعابية كبيرة، حيث يتسع الميدان لعدد كبير من سيارات التدريب، إضافة إلى التدريب النظري والمحاكاة، كما أنها على جاهزية تامة لاستقبال المتقدمات من جميع مناطق ومحافظات المملكة، ونستقبل من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الاستفسارات والرد عليها".

مدرسة تعليم قيادة عفيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدرسة تعليم قيادة المركبات بعفيف تبدأ مرحلة تسليم رخص السياقة للمتدربات
سبق

سلمت مدرسة الهاجري لتعليم القيادة بعفيف، رخص السياقة للمتدربات من محافظة عفيف، ومختلف محافظات ومناطق المملكة، بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي مكثف في المدرسة، وذلك بعد اجتيازهن للاختبارات النظرية والعملية ضمن البرنامج التدريبي الذي استمر على مدى 30 ساعة تدريبية، استطعن من خلالها اجتياز كافة الاختبارات النظرية والعملية.

من جهته، أوضح محمد بن حسين الهاجري، أن المدرسة قد حرصت على تطبيق أفضل المواصفات العالمية لمدارس تعليم القيادة، مع تقديم برامج تدريبية مميزة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء بجودة عالية، وتوفير نظام ومحتوى تعليمي متميز، مع المساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى الجميع.

وأضاف "الهاجري": "التسجيل في المدرسة مستمر على مدار الساعة، من خلال الرابط: http://afifdriving.com/، بكل يسر وسهولة، كما أنها تأتي المدرسة بطاقة استيعابية كبيرة، حيث يتسع الميدان لعدد كبير من سيارات التدريب، إضافة إلى التدريب النظري والمحاكاة، كما أنها على جاهزية تامة لاستقبال المتقدمات من جميع مناطق ومحافظات المملكة، ونستقبل من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الاستفسارات والرد عليها".

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
05:49 PM

مدرسة تعليم قيادة المركبات بعفيف تبدأ مرحلة تسليم رخص السياقة للمتدربات

بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي مكثف

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صحيفة سبق الإلكترونية - عفيف
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سلمت مدرسة الهاجري لتعليم القيادة بعفيف، رخص السياقة للمتدربات من محافظة عفيف، ومختلف محافظات ومناطق المملكة، بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي مكثف في المدرسة، وذلك بعد اجتيازهن للاختبارات النظرية والعملية ضمن البرنامج التدريبي الذي استمر على مدى 30 ساعة تدريبية، استطعن من خلالها اجتياز كافة الاختبارات النظرية والعملية.

من جهته، أوضح محمد بن حسين الهاجري، أن المدرسة قد حرصت على تطبيق أفضل المواصفات العالمية لمدارس تعليم القيادة، مع تقديم برامج تدريبية مميزة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء بجودة عالية، وتوفير نظام ومحتوى تعليمي متميز، مع المساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى الجميع.

وأضاف "الهاجري": "التسجيل في المدرسة مستمر على مدار الساعة، من خلال الرابط: http://afifdriving.com/، بكل يسر وسهولة، كما أنها تأتي المدرسة بطاقة استيعابية كبيرة، حيث يتسع الميدان لعدد كبير من سيارات التدريب، إضافة إلى التدريب النظري والمحاكاة، كما أنها على جاهزية تامة لاستقبال المتقدمات من جميع مناطق ومحافظات المملكة، ونستقبل من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الاستفسارات والرد عليها".

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