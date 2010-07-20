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بالفيديو.. دوي صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل وقت صلاة العيد

بالتزامن مع الهجوم الواسع لطالبان في أنحاء البلاد قبيل انسحاب القوات الأجنبية

أظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة أصوات سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل عاصمة أفغانستان، الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى.

وعلى الرغم من سماع دوي الانفجارات أكمل الرئيس أشرف غني وآخرون في محيط القصر صلاة العيد.

وأطلق صاروخان على الأقل، قبيل خطاب مرتقب لغني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود كما نقلت سكاي نيوز عربية.

وسمع الدوي في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً، التي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي: "أطلق أعداء أفغانستان هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابل".

وأضاف: "أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات".

وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر الماضي.

وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنه طالبان في أنحاء البلاد، في وقت تمضي القوات الأجنبية قدماً بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس المقبل.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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بالفيديو.. دوي صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل وقت صلاة العيد
سبق

أظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة أصوات سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل عاصمة أفغانستان، الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى.

وعلى الرغم من سماع دوي الانفجارات أكمل الرئيس أشرف غني وآخرون في محيط القصر صلاة العيد.

وأطلق صاروخان على الأقل، قبيل خطاب مرتقب لغني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود كما نقلت سكاي نيوز عربية.

وسمع الدوي في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً، التي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي: "أطلق أعداء أفغانستان هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابل".

وأضاف: "أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات".

وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر الماضي.

وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنه طالبان في أنحاء البلاد، في وقت تمضي القوات الأجنبية قدماً بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس المقبل.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
09:44 AM

بالفيديو.. دوي صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل وقت صلاة العيد

بالتزامن مع الهجوم الواسع لطالبان في أنحاء البلاد قبيل انسحاب القوات الأجنبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة أصوات سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل عاصمة أفغانستان، الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى.

وعلى الرغم من سماع دوي الانفجارات أكمل الرئيس أشرف غني وآخرون في محيط القصر صلاة العيد.

وأطلق صاروخان على الأقل، قبيل خطاب مرتقب لغني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود كما نقلت سكاي نيوز عربية.

وسمع الدوي في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً، التي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي: "أطلق أعداء أفغانستان هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابل".

وأضاف: "أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات".

وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر الماضي.

وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنه طالبان في أنحاء البلاد، في وقت تمضي القوات الأجنبية قدماً بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس المقبل.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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