النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أبناء وبنات "قرية مغلوث" بدون "نقل" رغم شمولهم بالمشروع

الأهالي ناشدوا "التعليم" بإلزام المتعهد بتوفير حافلات أو التعاقد مع سيارات دفع رباعي

شكا أولياء أمور طلاب وطالبات مدرسة قرية مغلوث التابعة لتعليم القنفذة من عدم مباشرة المتعهد لنقل الطلاب بحجة وعورة المنطقة؛ ما تسبب في غياب بعضهم عن المدرسة لعدم قدرة ذويهم على نقلهم حيث لا يوجد لديهم سيارات، بحسب قولهم، فيما أولياء أمور آخرون مشاركون بالحد الجنوبي؛ ما جعلهم يواجهون صعوبة في ذهابهم وإيابهم لمدارسهم.

وناشد الأهالي وزارة التعليم بإلزام المتعهد بتوفير حافلات أو التعاقد مع سيارات دفع رباعي لنقل أبنائهم.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
أبناء وبنات "قرية مغلوث" بدون "نقل" رغم شمولهم بالمشروع
سبق

شكا أولياء أمور طلاب وطالبات مدرسة قرية مغلوث التابعة لتعليم القنفذة من عدم مباشرة المتعهد لنقل الطلاب بحجة وعورة المنطقة؛ ما تسبب في غياب بعضهم عن المدرسة لعدم قدرة ذويهم على نقلهم حيث لا يوجد لديهم سيارات، بحسب قولهم، فيما أولياء أمور آخرون مشاركون بالحد الجنوبي؛ ما جعلهم يواجهون صعوبة في ذهابهم وإيابهم لمدارسهم.

وناشد الأهالي وزارة التعليم بإلزام المتعهد بتوفير حافلات أو التعاقد مع سيارات دفع رباعي لنقل أبنائهم.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
10:23 PM

أبناء وبنات "قرية مغلوث" بدون "نقل" رغم شمولهم بالمشروع

الأهالي ناشدوا "التعليم" بإلزام المتعهد بتوفير حافلات أو التعاقد مع سيارات دفع رباعي

A A A
حسن العيسي - القنفذة
1
437

شكا أولياء أمور طلاب وطالبات مدرسة قرية مغلوث التابعة لتعليم القنفذة من عدم مباشرة المتعهد لنقل الطلاب بحجة وعورة المنطقة؛ ما تسبب في غياب بعضهم عن المدرسة لعدم قدرة ذويهم على نقلهم حيث لا يوجد لديهم سيارات، بحسب قولهم، فيما أولياء أمور آخرون مشاركون بالحد الجنوبي؛ ما جعلهم يواجهون صعوبة في ذهابهم وإيابهم لمدارسهم.

وناشد الأهالي وزارة التعليم بإلزام المتعهد بتوفير حافلات أو التعاقد مع سيارات دفع رباعي لنقل أبنائهم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,902
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,844
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,373

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة