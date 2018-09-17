أبناء وبنات "قرية مغلوث" بدون "نقل" رغم شمولهم بالمشروع

الأهالي ناشدوا "التعليم" بإلزام المتعهد بتوفير حافلات أو التعاقد مع سيارات دفع رباعي

شكا أولياء أمور طلاب وطالبات مدرسة قرية مغلوث التابعة لتعليم القنفذة من عدم مباشرة المتعهد لنقل الطلاب بحجة وعورة المنطقة؛ ما تسبب في غياب بعضهم عن المدرسة لعدم قدرة ذويهم على نقلهم حيث لا يوجد لديهم سيارات، بحسب قولهم، فيما أولياء أمور آخرون مشاركون بالحد الجنوبي؛ ما جعلهم يواجهون صعوبة في ذهابهم وإيابهم لمدارسهم.

وناشد الأهالي وزارة التعليم بإلزام المتعهد بتوفير حافلات أو التعاقد مع سيارات دفع رباعي لنقل أبنائهم.