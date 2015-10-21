أشاد مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي بالنجاح الباهر الذي حققه المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه. و قال إن المؤتمر الذي جاء بموافقة كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - وبحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -حفظهما الله-، أبرز المنهج الصحيح لسلف الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي حماية المجتمع وأفراده من الأفكار الضالة التي تشق الصف وتهدم الدين والوحدة، كما أنه أظهر جهود المملكة العربية السعودية في تعزيزه، وهي الدولة التي نشأت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنهجه الصحيح. وبيَّن أن الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين على إقامة المؤتمر دليل واضح على عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله ورعاهما- بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن العقيدة الإسلامية الصحيحة. كما نوه بما جاء به المؤتمر من معانٍ إسلامية وعقيدة صحيحة في معنى المواطنة والوحدة الوطنية بين قادة وعلماء وشعب المملكة العربية السعودية. مؤكداً أن ما قامت به الرئاسة من تنظيم للمؤتمر وما حواه من استضافات لكبار العلماء، وجلسات، وبحوث، أظهر الدور الكبير للرئاسة العامة في تعزيز الانتماء الوطني وتحقيق الأمن الشامل المنطلق من مسؤولياتها الوطنية. وفي الختام، رفع الشيخ شراحيلي تهنئته للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بنجاح المؤتمر في نسخته الثانية، كما وقدم شكره لمعاليه على عنايته واهتمامه الكبيرين بأعمال الرئاسة العامة وبكل ما يعزز دور منسوبيها في أن يكونوا يد بناء ومصدر وعي في وطننا الغالي.

مدير "هيئة الباحة" يشيد بنجاح المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-21 أشاد مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي بالنجاح الباهر الذي حققه المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه.



و قال إن المؤتمر الذي جاء بموافقة كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - وبحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -حفظهما الله-، أبرز المنهج الصحيح لسلف الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي حماية المجتمع وأفراده من الأفكار الضالة التي تشق الصف وتهدم الدين والوحدة، كما أنه أظهر جهود المملكة العربية السعودية في تعزيزه، وهي الدولة التي نشأت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنهجه الصحيح.



وبيَّن أن الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين على إقامة المؤتمر دليل واضح على عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله ورعاهما- بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن العقيدة الإسلامية الصحيحة.



كما نوه بما جاء به المؤتمر من معانٍ إسلامية وعقيدة صحيحة في معنى المواطنة والوحدة الوطنية بين قادة وعلماء وشعب المملكة العربية السعودية. مؤكداً أن ما قامت به الرئاسة من تنظيم للمؤتمر وما حواه من استضافات لكبار العلماء، وجلسات، وبحوث، أظهر الدور الكبير للرئاسة العامة في تعزيز الانتماء الوطني وتحقيق الأمن الشامل المنطلق من مسؤولياتها الوطنية.



وفي الختام، رفع الشيخ شراحيلي تهنئته للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بنجاح المؤتمر في نسخته الثانية، كما وقدم شكره لمعاليه على عنايته واهتمامه الكبيرين بأعمال الرئاسة العامة وبكل ما يعزز دور منسوبيها في أن يكونوا يد بناء ومصدر وعي في وطننا الغالي.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443 11:01 PM

مدير "هيئة الباحة" يشيد بنجاح المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف أكد أنه أبرز المنهج الصحيح في حماية المجتمع وأفراده من الأفكار الضالة





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أشاد مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي بالنجاح الباهر الذي حققه المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه.



و قال إن المؤتمر الذي جاء بموافقة كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - وبحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -حفظهما الله-، أبرز المنهج الصحيح لسلف الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي حماية المجتمع وأفراده من الأفكار الضالة التي تشق الصف وتهدم الدين والوحدة، كما أنه أظهر جهود المملكة العربية السعودية في تعزيزه، وهي الدولة التي نشأت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنهجه الصحيح.



وبيَّن أن الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين على إقامة المؤتمر دليل واضح على عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله ورعاهما- بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن العقيدة الإسلامية الصحيحة.



كما نوه بما جاء به المؤتمر من معانٍ إسلامية وعقيدة صحيحة في معنى المواطنة والوحدة الوطنية بين قادة وعلماء وشعب المملكة العربية السعودية. مؤكداً أن ما قامت به الرئاسة من تنظيم للمؤتمر وما حواه من استضافات لكبار العلماء، وجلسات، وبحوث، أظهر الدور الكبير للرئاسة العامة في تعزيز الانتماء الوطني وتحقيق الأمن الشامل المنطلق من مسؤولياتها الوطنية.



وفي الختام، رفع الشيخ شراحيلي تهنئته للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بنجاح المؤتمر في نسخته الثانية، كما وقدم شكره لمعاليه على عنايته واهتمامه الكبيرين بأعمال الرئاسة العامة وبكل ما يعزز دور منسوبيها في أن يكونوا يد بناء ومصدر وعي في وطننا الغالي.