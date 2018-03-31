لجنة "ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية" بالمجمعة.. تكثّف جهودها الميدانية والرقابية

ضمن جهود منع انتشار فيروس كورونا بلبس الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي

كثّفت اللجنة المشكّلة من الجهات الأمنية والخدمية بمحافظة المجمعة، جولاتها لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وشملت الجولة الميدانية الأسواق والمطاعم والحدائق العامة والمحال التجارية بمختلف أنشطتها؛ في محافظة المجمعة وجميع المراكز والقرى التابعة لها.

وتهدف الجولات للتأكد من الالتزام بتطبيق الاحترازات الصحية عند تقديم خدمات الطلبات في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح أن المكان مراقب بالكاميرات؛ للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.