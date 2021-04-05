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"الصحة": 5 ملايين جرعة لقاح كوفيد-19 حتى الآن عبر 587 موقعًا للتطعيم بالسعودية

الوزارة نوَّهت بهذه الخطوة قائلة: "خذ اللقاح وسجِّل الآن عبر تطبيق صحتي"

أكدت وزارة الصحة أن عدد الذين تلقوا جرعة لقاح كورونا أكثر من (5.000.000) جرعة من لقاح (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق السعودية كافة.

‏ونوهت "الصحة" بهذه الخطوة قائلة: "خذ اللقاح، وسجِّل الآن عبر تطبيق صحتي onelink.to/yjc3nj".

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"الصحة": 5 ملايين جرعة لقاح كوفيد-19 حتى الآن عبر 587 موقعًا للتطعيم بالسعودية
سبق

أكدت وزارة الصحة أن عدد الذين تلقوا جرعة لقاح كورونا أكثر من (5.000.000) جرعة من لقاح (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق السعودية كافة.

‏ونوهت "الصحة" بهذه الخطوة قائلة: "خذ اللقاح، وسجِّل الآن عبر تطبيق صحتي onelink.to/yjc3nj".

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
12:46 AM

"الصحة": 5 ملايين جرعة لقاح كوفيد-19 حتى الآن عبر 587 موقعًا للتطعيم بالسعودية

الوزارة نوَّهت بهذه الخطوة قائلة: "خذ اللقاح وسجِّل الآن عبر تطبيق صحتي"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
388

أكدت وزارة الصحة أن عدد الذين تلقوا جرعة لقاح كورونا أكثر من (5.000.000) جرعة من لقاح (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق السعودية كافة.

‏ونوهت "الصحة" بهذه الخطوة قائلة: "خذ اللقاح، وسجِّل الآن عبر تطبيق صحتي onelink.to/yjc3nj".

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