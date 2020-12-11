النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض: القبض على 6 أشخاص حوَّلوا أموالاً مجهولة المصدر إلى خارج السعودية عبر حسابَيْن لكيانَيْن تجاريَّيْن

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (5) مخالفين لنظام الإقامة ومخالف لأمن الحدود من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر حسابَين بنكيَّين لكيانَين تجاريَّين، قام مالكاهما بالتواطؤ معهم لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من وحدتَين سكنيتَين بمدينة الرياض وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، وضُبط داخلهما مبلغ (1.866.708) ريالات، ومجموعة سندات لحوالات بنكية.

وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض: القبض على 6 أشخاص حوَّلوا أموالاً مجهولة المصدر إلى خارج السعودية عبر حسابَيْن لكيانَيْن تجاريَّيْن
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (5) مخالفين لنظام الإقامة ومخالف لأمن الحدود من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر حسابَين بنكيَّين لكيانَين تجاريَّين، قام مالكاهما بالتواطؤ معهم لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من وحدتَين سكنيتَين بمدينة الرياض وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، وضُبط داخلهما مبلغ (1.866.708) ريالات، ومجموعة سندات لحوالات بنكية.

وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
10:41 PM
اخر تعديل
11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
11:39 PM

شرطة الرياض: القبض على 6 أشخاص حوَّلوا أموالاً مجهولة المصدر إلى خارج السعودية عبر حسابَيْن لكيانَيْن تجاريَّيْن

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
3,606

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (5) مخالفين لنظام الإقامة ومخالف لأمن الحدود من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر حسابَين بنكيَّين لكيانَين تجاريَّين، قام مالكاهما بالتواطؤ معهم لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من وحدتَين سكنيتَين بمدينة الرياض وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، وضُبط داخلهما مبلغ (1.866.708) ريالات، ومجموعة سندات لحوالات بنكية.

وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,511
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,508
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,427
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,972

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة