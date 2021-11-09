النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودي "آل نمر" عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد

بالإضافة لرئاسته للجنة المسابقات والتنظيم للدورة الانتخابية 2021/ 2025

انتخب أعضاء الجمعية العمومية العادية الـ23 للاتحاد الآسيوي لكرة اليد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فاضل آل نمر عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ورئيسًا للجنة المسابقات والتنظيم للدورة الانتخابية 2025/2021.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم "عن بعد" بمشاركة نواب الاتحاد الآسيوي لكرة اليد.
من جهته، عبر "فاضل" عن فخره واعتزازه بهذا المنصب الذي يعكس دعم واهتمام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لوصول أبناء الوطن للمناصب الدولية والقارية، متمنياً أن يكون عند حسن ظنهما، مثمناً ثقة أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي بانتخابه في عضوية المجلس ورئاسة لجنة المسابقات والتنظيم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
السعودي "آل نمر" عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد
سبق

انتخب أعضاء الجمعية العمومية العادية الـ23 للاتحاد الآسيوي لكرة اليد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فاضل آل نمر عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ورئيسًا للجنة المسابقات والتنظيم للدورة الانتخابية 2025/2021.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم "عن بعد" بمشاركة نواب الاتحاد الآسيوي لكرة اليد.
من جهته، عبر "فاضل" عن فخره واعتزازه بهذا المنصب الذي يعكس دعم واهتمام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لوصول أبناء الوطن للمناصب الدولية والقارية، متمنياً أن يكون عند حسن ظنهما، مثمناً ثقة أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي بانتخابه في عضوية المجلس ورئاسة لجنة المسابقات والتنظيم.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
07:06 PM

السعودي "آل نمر" عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد

بالإضافة لرئاسته للجنة المسابقات والتنظيم للدورة الانتخابية 2021/ 2025

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
379

انتخب أعضاء الجمعية العمومية العادية الـ23 للاتحاد الآسيوي لكرة اليد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فاضل آل نمر عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ورئيسًا للجنة المسابقات والتنظيم للدورة الانتخابية 2025/2021.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم "عن بعد" بمشاركة نواب الاتحاد الآسيوي لكرة اليد.
من جهته، عبر "فاضل" عن فخره واعتزازه بهذا المنصب الذي يعكس دعم واهتمام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لوصول أبناء الوطن للمناصب الدولية والقارية، متمنياً أن يكون عند حسن ظنهما، مثمناً ثقة أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي بانتخابه في عضوية المجلس ورئاسة لجنة المسابقات والتنظيم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة