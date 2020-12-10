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اكشتوا واحتاطوا.. الحصيني عن طقس نهاية الأسبوع: معتدل نهارًا وبارد ليلًا

قال: لا يوجد ما يمنع ذلك.. الرياح هادئة في معظم المناطق عدا ما بين ينبع وجدة

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا في طقس إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت.

وقال عبر حسابه في تويتر: اكشتوا واحتاطوا.. "الأماكن المفتوحة" ملابس شتوية ثقيلة على: الرياض، والقصيم، ونجران، والشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والمرتفعات الغربية والجنوبية

الشرقية، والمدينة شتوي متوسط ليلًا.

وأضاف: اكشتوا، لا يوجد ما يمنع ذلك، متوقع أجواء باردة ليلًا، والرياح هادئة في معظم المناطق عدا ما بين ينبع وجدة يوم الجمعة وأجزاء من الإمارات يومي الجمعة والسبت.

متوقع انخفاض تدريجي في الحرارة -بإذن الله- يوم الخميس 25/ 4/ 1442هـ على الشمالية وشمالي الشرقية.

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اكشتوا واحتاطوا.. الحصيني عن طقس نهاية الأسبوع: معتدل نهارًا وبارد ليلًا
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا في طقس إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت.

وقال عبر حسابه في تويتر: اكشتوا واحتاطوا.. "الأماكن المفتوحة" ملابس شتوية ثقيلة على: الرياض، والقصيم، ونجران، والشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والمرتفعات الغربية والجنوبية

الشرقية، والمدينة شتوي متوسط ليلًا.

وأضاف: اكشتوا، لا يوجد ما يمنع ذلك، متوقع أجواء باردة ليلًا، والرياح هادئة في معظم المناطق عدا ما بين ينبع وجدة يوم الجمعة وأجزاء من الإمارات يومي الجمعة والسبت.

متوقع انخفاض تدريجي في الحرارة -بإذن الله- يوم الخميس 25/ 4/ 1442هـ على الشمالية وشمالي الشرقية.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
08:32 AM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
09:25 AM

اكشتوا واحتاطوا.. الحصيني عن طقس نهاية الأسبوع: معتدل نهارًا وبارد ليلًا

قال: لا يوجد ما يمنع ذلك.. الرياح هادئة في معظم المناطق عدا ما بين ينبع وجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا في طقس إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت.

وقال عبر حسابه في تويتر: اكشتوا واحتاطوا.. "الأماكن المفتوحة" ملابس شتوية ثقيلة على: الرياض، والقصيم، ونجران، والشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والمرتفعات الغربية والجنوبية

الشرقية، والمدينة شتوي متوسط ليلًا.

وأضاف: اكشتوا، لا يوجد ما يمنع ذلك، متوقع أجواء باردة ليلًا، والرياح هادئة في معظم المناطق عدا ما بين ينبع وجدة يوم الجمعة وأجزاء من الإمارات يومي الجمعة والسبت.

متوقع انخفاض تدريجي في الحرارة -بإذن الله- يوم الخميس 25/ 4/ 1442هـ على الشمالية وشمالي الشرقية.

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