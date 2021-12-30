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"مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بعرقة".. حضن الإبداع والابتكار

خطاب خادم الحرمين أمام الشورى يؤكد أهمية القطاع الثالث ضمن تحولات الرؤية

تناول خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمام مجلس الشورى، القطاع غير الربحي، ليشير للمدينة غير الربحية التي تبوأت المقعد الأول في العالم، لتصبح للسعودية الريادة في الأعمال المجتمعية، ليؤكد أهميته ودوره الرئيسي في معادلات وتحولات رؤية ٢٠٣٠.

ويلعب القطاع الثالث دورًا تكامليًّا وشريكًا رئيسيًّا مع القطاعين الحكومي والأهلي، ومنذ سنوات والقيادة السعودية تُولِي هذا الميدان الرحب أهميةً بالغة فتعالجه بالحوكمة والتقنية؛ لهذا خرجت لنا منصات إحسانية إنسانية بأيادٍ سعودية أسعفت المكروب وأطلقت السجين، فدخلت التقنية المجال الإنساني، وأصبحت الشفافيةُ حقًّا للمتبرع ليعرف أين ذهب ما قدمه، فالوضوح هو جوهر العمل الخيري.

هذه التغييرات في جسد القطاع غير الربحي دفعت لتحسين وتجويد مخرجاته وتبلورت الجهود، وأصبح العمل فيه خاضعًا للضبط لضمان تحقيق أهدافه، يضاف إلى ذلك دعمه بالكوادر البشرية وتوفير المناخ المناسب للعمل فأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- أول مدينة غير ربحية بعرقة ممكنةً للتعليم وعلوم الابتكار في المجالات كافة، لتكون حضنًا وملاذًا للكفاءات البشرية ذات العقول الفذة والقادرة على التطوير والعمل لتخرج لنا بالإبداعات وما يضيف للعالم الذي يتسابق اليوم في التقنية والأمن السيبراني وعلوم التكنولوجيا والفضاء والطيران.

هذا التوجه لا يخرج عن سياقه العام وهو توطين واستثمار العنصر البشري القادر على البناء.. وللسعودية شوط طويل وعمل بدأنا نلمس نتائجه بمنح الجنسية للمبدعين الذين أضافوا للسعودية في مجالاتهم لتكون المملكة اليوم قبلة الباحثين عن الابتكار ومن يملكون العلم ويبحثون عن البيئات المناسبة، فالرؤية لا تركز على الجانب الاستثماري في جوانبها، بل تراهن على رأس المال البشري.

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"مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بعرقة".. حضن الإبداع والابتكار
سبق

تناول خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمام مجلس الشورى، القطاع غير الربحي، ليشير للمدينة غير الربحية التي تبوأت المقعد الأول في العالم، لتصبح للسعودية الريادة في الأعمال المجتمعية، ليؤكد أهميته ودوره الرئيسي في معادلات وتحولات رؤية ٢٠٣٠.

ويلعب القطاع الثالث دورًا تكامليًّا وشريكًا رئيسيًّا مع القطاعين الحكومي والأهلي، ومنذ سنوات والقيادة السعودية تُولِي هذا الميدان الرحب أهميةً بالغة فتعالجه بالحوكمة والتقنية؛ لهذا خرجت لنا منصات إحسانية إنسانية بأيادٍ سعودية أسعفت المكروب وأطلقت السجين، فدخلت التقنية المجال الإنساني، وأصبحت الشفافيةُ حقًّا للمتبرع ليعرف أين ذهب ما قدمه، فالوضوح هو جوهر العمل الخيري.

هذه التغييرات في جسد القطاع غير الربحي دفعت لتحسين وتجويد مخرجاته وتبلورت الجهود، وأصبح العمل فيه خاضعًا للضبط لضمان تحقيق أهدافه، يضاف إلى ذلك دعمه بالكوادر البشرية وتوفير المناخ المناسب للعمل فأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- أول مدينة غير ربحية بعرقة ممكنةً للتعليم وعلوم الابتكار في المجالات كافة، لتكون حضنًا وملاذًا للكفاءات البشرية ذات العقول الفذة والقادرة على التطوير والعمل لتخرج لنا بالإبداعات وما يضيف للعالم الذي يتسابق اليوم في التقنية والأمن السيبراني وعلوم التكنولوجيا والفضاء والطيران.

هذا التوجه لا يخرج عن سياقه العام وهو توطين واستثمار العنصر البشري القادر على البناء.. وللسعودية شوط طويل وعمل بدأنا نلمس نتائجه بمنح الجنسية للمبدعين الذين أضافوا للسعودية في مجالاتهم لتكون المملكة اليوم قبلة الباحثين عن الابتكار ومن يملكون العلم ويبحثون عن البيئات المناسبة، فالرؤية لا تركز على الجانب الاستثماري في جوانبها، بل تراهن على رأس المال البشري.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
09:37 AM

"مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بعرقة".. حضن الإبداع والابتكار

خطاب خادم الحرمين أمام الشورى يؤكد أهمية القطاع الثالث ضمن تحولات الرؤية

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بدر العتيبي - الرياض
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تناول خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمام مجلس الشورى، القطاع غير الربحي، ليشير للمدينة غير الربحية التي تبوأت المقعد الأول في العالم، لتصبح للسعودية الريادة في الأعمال المجتمعية، ليؤكد أهميته ودوره الرئيسي في معادلات وتحولات رؤية ٢٠٣٠.

ويلعب القطاع الثالث دورًا تكامليًّا وشريكًا رئيسيًّا مع القطاعين الحكومي والأهلي، ومنذ سنوات والقيادة السعودية تُولِي هذا الميدان الرحب أهميةً بالغة فتعالجه بالحوكمة والتقنية؛ لهذا خرجت لنا منصات إحسانية إنسانية بأيادٍ سعودية أسعفت المكروب وأطلقت السجين، فدخلت التقنية المجال الإنساني، وأصبحت الشفافيةُ حقًّا للمتبرع ليعرف أين ذهب ما قدمه، فالوضوح هو جوهر العمل الخيري.

هذه التغييرات في جسد القطاع غير الربحي دفعت لتحسين وتجويد مخرجاته وتبلورت الجهود، وأصبح العمل فيه خاضعًا للضبط لضمان تحقيق أهدافه، يضاف إلى ذلك دعمه بالكوادر البشرية وتوفير المناخ المناسب للعمل فأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- أول مدينة غير ربحية بعرقة ممكنةً للتعليم وعلوم الابتكار في المجالات كافة، لتكون حضنًا وملاذًا للكفاءات البشرية ذات العقول الفذة والقادرة على التطوير والعمل لتخرج لنا بالإبداعات وما يضيف للعالم الذي يتسابق اليوم في التقنية والأمن السيبراني وعلوم التكنولوجيا والفضاء والطيران.

هذا التوجه لا يخرج عن سياقه العام وهو توطين واستثمار العنصر البشري القادر على البناء.. وللسعودية شوط طويل وعمل بدأنا نلمس نتائجه بمنح الجنسية للمبدعين الذين أضافوا للسعودية في مجالاتهم لتكون المملكة اليوم قبلة الباحثين عن الابتكار ومن يملكون العلم ويبحثون عن البيئات المناسبة، فالرؤية لا تركز على الجانب الاستثماري في جوانبها، بل تراهن على رأس المال البشري.

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