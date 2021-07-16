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ماذا قالت "الصحة" لمغردة تشكو مصاباً بـ"كورونا" لم يلتزم بالحجر؟

دعت وزارة الصحة مغردة إلى التواصل معها؛ حيال بلاغها ضد شخص مصاب بفيروس كورونا؛ لم يلتزم بالحجر المنزلي.

وتساءلت المغردة في شكوى لحساب "الصحة_937" عن طريقة البلاغ ضد شخص مصاب بفيروس كورونا ويخالط الناس عمداً ولم يلتزم بالحجر؛ مؤكدةً أن لديها صوراً ومقطع فيديو يدعم شكواها؛ لتجيب "الصحة" عليها بضرورة التواصل معها عن طريق الرسائل الخاصة لإفادتها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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ماذا قالت "الصحة" لمغردة تشكو مصاباً بـ"كورونا" لم يلتزم بالحجر؟
سبق

دعت وزارة الصحة مغردة إلى التواصل معها؛ حيال بلاغها ضد شخص مصاب بفيروس كورونا؛ لم يلتزم بالحجر المنزلي.

وتساءلت المغردة في شكوى لحساب "الصحة_937" عن طريقة البلاغ ضد شخص مصاب بفيروس كورونا ويخالط الناس عمداً ولم يلتزم بالحجر؛ مؤكدةً أن لديها صوراً ومقطع فيديو يدعم شكواها؛ لتجيب "الصحة" عليها بضرورة التواصل معها عن طريق الرسائل الخاصة لإفادتها.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
01:59 AM

ماذا قالت "الصحة" لمغردة تشكو مصاباً بـ"كورونا" لم يلتزم بالحجر؟

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
1,866

دعت وزارة الصحة مغردة إلى التواصل معها؛ حيال بلاغها ضد شخص مصاب بفيروس كورونا؛ لم يلتزم بالحجر المنزلي.

وتساءلت المغردة في شكوى لحساب "الصحة_937" عن طريقة البلاغ ضد شخص مصاب بفيروس كورونا ويخالط الناس عمداً ولم يلتزم بالحجر؛ مؤكدةً أن لديها صوراً ومقطع فيديو يدعم شكواها؛ لتجيب "الصحة" عليها بضرورة التواصل معها عن طريق الرسائل الخاصة لإفادتها.

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