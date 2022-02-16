مشتل مشروع البحر الأحمر يتجهز لاستقبال "45" موظفًا من أبناء تبوك

أنهوا برنامجاً تدريبياً سيمكنهم من المساهمة بإدارته وتشغيله عند الافتتاح

احتفلت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذ لأحد أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم، بتخريج متدربي "برنامج مشتل البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف"، بالتعاون مع جمعية سكن للتنمية الأسرية في أملج، وجامعة تبوك، حيث بلغ عددهم "45" شاباً سيبدؤون عملهم فور افتتاح المشتل الذي سيوفر "15" مليون شتلة زراعية للمشروع.



حضر الحفل الذي أقيم في مقر جامعة تبوك بأملج، ممثلون عن شركة البحر الأحمر للتطوير، يتقدمهم كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد غازي درويش، ووكيل الشؤون الأكاديمية بجامعة تبوك الدكتور فيصل بن محمد أبوظهير، ومدير جمعية "سكن" للتنمية الأسرية، أحمد الحمدي، وتضمن عرضاً مرئياً عن مراحل تدريب الموظفين وتأهيلهم، تلا ذلك تسليم الشهادات للخريجين.



ويُعد برنامج مشتل البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف، أحد الخطوات العملية التي تقوم بها شركة البحر الأحمر للتطوير، للمساهمة في بناء مستقبل آمن ومستدام للشباب السعودي.



في هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: "تأتي هذه المبادرة في إطار التزامنا بتوفير الفرص لسكان المناطق المجاورة لوجهتنا، وضمان استفادتهم المثلى من الفرص الوظيفية والاستثمارية التي يوفرها المشروع. نشعر بالفخر لرؤية هذه المجموعة من الشباب وقد أنهت متطلبات التخرج من البرنامج بعد اكتساب المهارات التي يحتاجونها لزيادة دخلهم وبدء مسيرتهم العملية في مشتل مشروع البحر الأحمر".



وأكد المهندس درويش مواصلة العمل مع سكان المناطق المجاورة لضمان دمجهم مع الواقع الجديد الذي سينقل المنطقة إلى مستوى جديد من حيث الفرص الوظيفية والاستثمارية والتدريبية التي سيوفرها مشروع البحر الأحمر.





وتلقى كافة موظفي المشتل تدريباً عملياً وعلمياً في المشتل الزراعي الخاص ببلدية أملج بشكلٍ أولي، حيث تمَّ إلحاق الموظفين الذين اختيروا ضمن تخصص "البستنة" في برنامج تدريبي دام ستة أسابيع، فيما تمَّ إلحاق خمسة موظفين اختيروا كـ"مشرفين"، ضمن برنامج لمدة ثلاثة أسابيع إضافية (216 ساعة تدريبية)، فضلاً عن تسجيلهم (144 ساعة) تدريب نظرية، في مقر جامعة تبوك في أملج، حيث أتقنوا خلالها مبادئ المحادثة باللغة الإنجليزية ومصطلحاتٍ خاصة بالبستنة والزراعة.



يذكر أن إطلاق البرنامج، جاء عقب إعلان شركة البحر الأحمر للتطوير في أبريل 2019 عن منح شركتي "نسما القابضة" و"بروفيشنال لاند سكيب" عقداً مشتركاً لتصميم وإنشاء المشتل الزراعي الخاص بمشروع البحر الأحمر، حيث تتسارع خطوات تشييده، ليكون جاهزاً للافتتاح خلال الربع الأول من العام الجاري.