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"الشبوي" يحتفل بزواجه

احتفل حمد بن عيد الشبوي القحطاني، بزواجه من كريمة مسعود بن رميح الشبوي القحطاني.

شهد الاحتفال حضور لفيف من أقارب وأصدقاء العروسين.

تبارك "سبق" لهما وتتمنى حياة سعيدة.

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"الشبوي" يحتفل بزواجه
سبق

احتفل حمد بن عيد الشبوي القحطاني، بزواجه من كريمة مسعود بن رميح الشبوي القحطاني.

شهد الاحتفال حضور لفيف من أقارب وأصدقاء العروسين.

تبارك "سبق" لهما وتتمنى حياة سعيدة.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
10:54 AM
اخر تعديل
02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
04:23 PM

"الشبوي" يحتفل بزواجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
489

احتفل حمد بن عيد الشبوي القحطاني، بزواجه من كريمة مسعود بن رميح الشبوي القحطاني.

شهد الاحتفال حضور لفيف من أقارب وأصدقاء العروسين.

تبارك "سبق" لهما وتتمنى حياة سعيدة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,045
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,299
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,102
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
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