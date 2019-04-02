"الشبوي" يحتفل بزواجه

احتفل حمد بن عيد الشبوي القحطاني، بزواجه من كريمة مسعود بن رميح الشبوي القحطاني.
شهد الاحتفال حضور لفيف من أقارب وأصدقاء العروسين.
تبارك "سبق" لهما وتتمنى حياة سعيدة.
احتفل حمد بن عيد الشبوي القحطاني، بزواجه من كريمة مسعود بن رميح الشبوي القحطاني.
شهد الاحتفال حضور لفيف من أقارب وأصدقاء العروسين.
تبارك "سبق" لهما وتتمنى حياة سعيدة.
احتفل حمد بن عيد الشبوي القحطاني، بزواجه من كريمة مسعود بن رميح الشبوي القحطاني.
شهد الاحتفال حضور لفيف من أقارب وأصدقاء العروسين.
تبارك "سبق" لهما وتتمنى حياة سعيدة.
احتفل حمد بن عيد الشبوي القحطاني، بزواجه من كريمة مسعود بن رميح الشبوي القحطاني.
شهد الاحتفال حضور لفيف من أقارب وأصدقاء العروسين.
تبارك "سبق" لهما وتتمنى حياة سعيدة.