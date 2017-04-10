"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 10 أبريل 2020، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، خلال يوم أمس الخميس .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 3651 حالة حتى الآن.

واكد العبدالعالي ان الحالات النشطة التي لاتزال تتلقى الرعاية الطبية والمتابعة الصحية بلغ 2919 حالة.

واشار الى تسجيل 19 حالة تعافي جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي الى 685 حالة فيما بلغ اجمالي عدد حالات الوفاة منذ ظهور المرض الى 47 حالة.