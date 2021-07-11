الكويت تتفاعل مع تغريدة سعودية تبحث عن والدها المفقود

قالت: إحساسي إنه عايش.. وأي شخص رآه أو مرّ عليه يراسلني

لاقت تغريدة كتبتها مواطنة سعودية رواجاً لافتاً في الكويت وتفاعلاً منقطع النظير، وأحيت الأمل في العثور على والدها محمد عقيل الطيار الذي فُقد في الكويت أثناء الغزو العراقي في العام 1990، وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت، بحسب قولها.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فالتغريدة التي أطلقتها السعودية رحاب الطيار ابنة المفقود لاقت رواجاً لافتاً في الكويت وتفاعلاً منقطع النظير؛ على أمل أن يتم العثور عليه وعودته إلى أهله بعد فراق طويل دام أكثر من 30 عاماً، حيث قالت: "الحمد لله طالع ترند بالكويت بعد".

وقالت "الطيار" في تغريدتها: "أبحث عن والدي محمد عقيل الطيار سعودي الجنسية، فُقد في الكويت أثناء الغزو العراقي لها، كان عمره حينها 50 عاماً، إحدى يديه عضباء، أصبعه السبابة فوق الوسطى، وهو مفقود منذ 30 سنة".

وتابعت "الطيار": "إحساسي يقول إنه عايش موجود، وقد يكون فاقداً للذاكرة بعد الغزو، وأي شخص رآه أو مرّ عليه يراسلني".

وتعود قصة المفقود محمد الطيار إلى فترة الغزو العراقي، حيث دخل إلى الكويت في أغسطس عام 1990 عابراً للحدود ذهاباً وإياباً؛ لزيارة أخته وأبنائها في المرة الأولى، وفي المرة الثانية قام بإنقاذ أحد أقاربه من كبار السن، وفي الزيارة الأخيرة بعد الغزو بـ3 أشهر غادر إلى الكويت مع رجل مجهول، ولم يعد بعدها حتى هذا اليوم، وفق ابنته "رحاب".



ونقلت الصحيفة عن الابنة: أنها لم تتلقّ حتى الآن أي جديد عن والدها الذي كان يتمتع بصحة جيدة.