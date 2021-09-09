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زملاؤك ينتظرونك.. "التعليم": 3 أيام على احتساب الغياب للطلبة من 12 عاماً وما فوق

الوزارة جددت دعوتها لعدم التأخر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا

قالت وزارة التعليم إنه تبقى 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عاماً فما فوق؛ داعية لعدم التأخر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر": "زملاؤك في المدرسة ينتظرون حضورك"، مطالبةً بضرورة الحصول على جرعتي اللقاح لإمكان الانضام لباقي الزملاء في الدراسة الحضورية.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق ومع انطلاق العام الدراسي أنه "حرصاً على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الأمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تقرر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين".

وأشارت الوزارة حينها إلى تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

وشددت على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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زملاؤك ينتظرونك.. "التعليم": 3 أيام على احتساب الغياب للطلبة من 12 عاماً وما فوق
سبق

قالت وزارة التعليم إنه تبقى 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عاماً فما فوق؛ داعية لعدم التأخر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر": "زملاؤك في المدرسة ينتظرون حضورك"، مطالبةً بضرورة الحصول على جرعتي اللقاح لإمكان الانضام لباقي الزملاء في الدراسة الحضورية.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق ومع انطلاق العام الدراسي أنه "حرصاً على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الأمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تقرر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين".

وأشارت الوزارة حينها إلى تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

وشددت على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
11:00 AM

زملاؤك ينتظرونك.. "التعليم": 3 أيام على احتساب الغياب للطلبة من 12 عاماً وما فوق

الوزارة جددت دعوتها لعدم التأخر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة التعليم إنه تبقى 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عاماً فما فوق؛ داعية لعدم التأخر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر": "زملاؤك في المدرسة ينتظرون حضورك"، مطالبةً بضرورة الحصول على جرعتي اللقاح لإمكان الانضام لباقي الزملاء في الدراسة الحضورية.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق ومع انطلاق العام الدراسي أنه "حرصاً على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الأمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تقرر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين".

وأشارت الوزارة حينها إلى تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

وشددت على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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