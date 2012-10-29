النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 435 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

التحالف الإسلامي العسكري يعقد ندوة "الأصول الافتراضية واستغلالها في تمويل الإرهاب"

"المغيدي" يثمّن دور المنظمات الدولية الماليّة في التصدي لممارسات الجماعات المتطرفة

نظّم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, الندوة الشهرية العاشرة بعنوان "الأصول الافتراضية ومخاطر استغلالها في عمليات تمويل الإرهاب، والمعايير الدولية الحديثة الصادرة بشأنها".

وشارك في الندوة نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالمملكة المستشار بمؤسسة النقد العربي السعودي عادل بن حمد القليش، والعميد الركن موسى عمر أحمد سعيد ممثل جمهورية السودان في التحالف الإسلامي, والدكتور سني ذو الهدى من جمهورية إندونيسيا، وأدار الندوة مدير إدارة محاربة تمويل الإرهاب في مركز التحالف عبدالله بن عبدالرحمن المديفر، بحضور الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وتناول العميد "سعيد" ماهيّة الأصول الافتراضية ومخاطرها وخصائصها ومواقف بعض المنظمات الدوليّة تجاهها.

وأشار الدكتور "ذو الهدى" إلى مخاطر استغلال الأصول الافتراضية في عمليات تمويل الإرهاب، فيما تحدث "القليش" عن المعايير المعنيّة بمجموعة العمل المالي في شأن الأصول الافتراضية ومزودي الخدمات فيها وما يترتب على ذلك من توصيات.

وفي ختام الندوة أكدّ اللواء "المغيدي" الدور الكبير الذي تقوم به المنظمات الدولية الماليّة في محاربة استغلال وتمويل الإرهاب من قبل الجماعات المتطرفة من خلال متابعة واستقصاء هذه المنظمات والعمل على كشفها.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
التحالف الإسلامي العسكري يعقد ندوة "الأصول الافتراضية واستغلالها في تمويل الإرهاب"
سبق

نظّم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, الندوة الشهرية العاشرة بعنوان "الأصول الافتراضية ومخاطر استغلالها في عمليات تمويل الإرهاب، والمعايير الدولية الحديثة الصادرة بشأنها".

وشارك في الندوة نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالمملكة المستشار بمؤسسة النقد العربي السعودي عادل بن حمد القليش، والعميد الركن موسى عمر أحمد سعيد ممثل جمهورية السودان في التحالف الإسلامي, والدكتور سني ذو الهدى من جمهورية إندونيسيا، وأدار الندوة مدير إدارة محاربة تمويل الإرهاب في مركز التحالف عبدالله بن عبدالرحمن المديفر، بحضور الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وتناول العميد "سعيد" ماهيّة الأصول الافتراضية ومخاطرها وخصائصها ومواقف بعض المنظمات الدوليّة تجاهها.

وأشار الدكتور "ذو الهدى" إلى مخاطر استغلال الأصول الافتراضية في عمليات تمويل الإرهاب، فيما تحدث "القليش" عن المعايير المعنيّة بمجموعة العمل المالي في شأن الأصول الافتراضية ومزودي الخدمات فيها وما يترتب على ذلك من توصيات.

وفي ختام الندوة أكدّ اللواء "المغيدي" الدور الكبير الذي تقوم به المنظمات الدولية الماليّة في محاربة استغلال وتمويل الإرهاب من قبل الجماعات المتطرفة من خلال متابعة واستقصاء هذه المنظمات والعمل على كشفها.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
04:39 PM

التحالف الإسلامي العسكري يعقد ندوة "الأصول الافتراضية واستغلالها في تمويل الإرهاب"

"المغيدي" يثمّن دور المنظمات الدولية الماليّة في التصدي لممارسات الجماعات المتطرفة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
162

نظّم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, الندوة الشهرية العاشرة بعنوان "الأصول الافتراضية ومخاطر استغلالها في عمليات تمويل الإرهاب، والمعايير الدولية الحديثة الصادرة بشأنها".

وشارك في الندوة نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالمملكة المستشار بمؤسسة النقد العربي السعودي عادل بن حمد القليش، والعميد الركن موسى عمر أحمد سعيد ممثل جمهورية السودان في التحالف الإسلامي, والدكتور سني ذو الهدى من جمهورية إندونيسيا، وأدار الندوة مدير إدارة محاربة تمويل الإرهاب في مركز التحالف عبدالله بن عبدالرحمن المديفر، بحضور الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وتناول العميد "سعيد" ماهيّة الأصول الافتراضية ومخاطرها وخصائصها ومواقف بعض المنظمات الدوليّة تجاهها.

وأشار الدكتور "ذو الهدى" إلى مخاطر استغلال الأصول الافتراضية في عمليات تمويل الإرهاب، فيما تحدث "القليش" عن المعايير المعنيّة بمجموعة العمل المالي في شأن الأصول الافتراضية ومزودي الخدمات فيها وما يترتب على ذلك من توصيات.

وفي ختام الندوة أكدّ اللواء "المغيدي" الدور الكبير الذي تقوم به المنظمات الدولية الماليّة في محاربة استغلال وتمويل الإرهاب من قبل الجماعات المتطرفة من خلال متابعة واستقصاء هذه المنظمات والعمل على كشفها.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,361
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,657
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,822

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة