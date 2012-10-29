التحالف الإسلامي العسكري يعقد ندوة "الأصول الافتراضية واستغلالها في تمويل الإرهاب"

"المغيدي" يثمّن دور المنظمات الدولية الماليّة في التصدي لممارسات الجماعات المتطرفة

نظّم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, الندوة الشهرية العاشرة بعنوان "الأصول الافتراضية ومخاطر استغلالها في عمليات تمويل الإرهاب، والمعايير الدولية الحديثة الصادرة بشأنها".

وشارك في الندوة نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالمملكة المستشار بمؤسسة النقد العربي السعودي عادل بن حمد القليش، والعميد الركن موسى عمر أحمد سعيد ممثل جمهورية السودان في التحالف الإسلامي, والدكتور سني ذو الهدى من جمهورية إندونيسيا، وأدار الندوة مدير إدارة محاربة تمويل الإرهاب في مركز التحالف عبدالله بن عبدالرحمن المديفر، بحضور الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وتناول العميد "سعيد" ماهيّة الأصول الافتراضية ومخاطرها وخصائصها ومواقف بعض المنظمات الدوليّة تجاهها.

وأشار الدكتور "ذو الهدى" إلى مخاطر استغلال الأصول الافتراضية في عمليات تمويل الإرهاب، فيما تحدث "القليش" عن المعايير المعنيّة بمجموعة العمل المالي في شأن الأصول الافتراضية ومزودي الخدمات فيها وما يترتب على ذلك من توصيات.

وفي ختام الندوة أكدّ اللواء "المغيدي" الدور الكبير الذي تقوم به المنظمات الدولية الماليّة في محاربة استغلال وتمويل الإرهاب من قبل الجماعات المتطرفة من خلال متابعة واستقصاء هذه المنظمات والعمل على كشفها.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.