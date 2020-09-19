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فيديو.. "وحش مائي" ضخم يسبح في نهر بالصين

أَسْوَد يصل طوله إلى 18م وحركته تشبه الثعبان

فوجئ عدد من المواطنين الصينيين، بمشاهدة وحش مائي يبلغ طوله 18 مترًا، يسبح في نهر يانغتسي.
وشوهد الكائن الغامض في مقاطعة هوبي الصينية، بالقرب من محطة "الممرات الثلاثة" التي تعتبر أكبر محطة مائية لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم.
ووفقًا لشهود عيان؛ كان الوحش أسوَد اللون ويصل طوله إلى نحو 18 مترًا، حسبما نشرت صحيفة "الجارديان".
وبحسب "سبوتنيك عربي"، تقول البروفيسور "وانغ تشون فانغ" من جامعة "هواتشونغ" للعلوم الزراعية: إن هذا الوحش قد يكون ثعبانًا نهريًّا؛ كوْن حركته تشبه حركة الثعبان.
وعلى جانب آخر، يزعم صيادو الأسماك المحليين، أن هذا الوحش ليس سوى شريط مطاطي كبير الحجم، يُستخدم في صنع القوارب.

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فيديو.. "وحش مائي" ضخم يسبح في نهر بالصين
سبق

فوجئ عدد من المواطنين الصينيين، بمشاهدة وحش مائي يبلغ طوله 18 مترًا، يسبح في نهر يانغتسي.
وشوهد الكائن الغامض في مقاطعة هوبي الصينية، بالقرب من محطة "الممرات الثلاثة" التي تعتبر أكبر محطة مائية لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم.
ووفقًا لشهود عيان؛ كان الوحش أسوَد اللون ويصل طوله إلى نحو 18 مترًا، حسبما نشرت صحيفة "الجارديان".
وبحسب "سبوتنيك عربي"، تقول البروفيسور "وانغ تشون فانغ" من جامعة "هواتشونغ" للعلوم الزراعية: إن هذا الوحش قد يكون ثعبانًا نهريًّا؛ كوْن حركته تشبه حركة الثعبان.
وعلى جانب آخر، يزعم صيادو الأسماك المحليين، أن هذا الوحش ليس سوى شريط مطاطي كبير الحجم، يُستخدم في صنع القوارب.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
01:38 PM

فيديو.. "وحش مائي" ضخم يسبح في نهر بالصين

أَسْوَد يصل طوله إلى 18م وحركته تشبه الثعبان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
10,687

فوجئ عدد من المواطنين الصينيين، بمشاهدة وحش مائي يبلغ طوله 18 مترًا، يسبح في نهر يانغتسي.
وشوهد الكائن الغامض في مقاطعة هوبي الصينية، بالقرب من محطة "الممرات الثلاثة" التي تعتبر أكبر محطة مائية لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم.
ووفقًا لشهود عيان؛ كان الوحش أسوَد اللون ويصل طوله إلى نحو 18 مترًا، حسبما نشرت صحيفة "الجارديان".
وبحسب "سبوتنيك عربي"، تقول البروفيسور "وانغ تشون فانغ" من جامعة "هواتشونغ" للعلوم الزراعية: إن هذا الوحش قد يكون ثعبانًا نهريًّا؛ كوْن حركته تشبه حركة الثعبان.
وعلى جانب آخر، يزعم صيادو الأسماك المحليين، أن هذا الوحش ليس سوى شريط مطاطي كبير الحجم، يُستخدم في صنع القوارب.

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