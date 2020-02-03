"يبدو لي أن صاروخاً يحلّق".. إيران علمت على الفور بسقوط الطائرة الأوكرانية

"زيلينسكي" كشف محتوى تسجيل مسرب

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، عن أن تسجيلاً صوتياً مسرباً لطيار إيراني يخاطب برج المراقبة في طهران، يُظهر أن إيران علمت على الفور أنها أسقطت طائرة ركاب أوكرانية الشهر الماضي، على الرغم من نفيها ذلك على مدى أيام.

وذكر "زيلينسكي" في مقابلة تلفزيونية أن "التسجيل الصوتي يثبت أن الجانب الإيراني علم من البداية بأن الطائرة الأوكرانية ضربت بصاروخ".

وأضاف الصوت يقول بالفارسية والإنجليزية: "يبدو لي أن صاروخاً يحلّق".

ووفقاً لـ"رويترز"، بثت قناة تلفزيونية أوكرانية مساء أمس التسجيل الذي سمع فيه طيار طائرة أخرى يقول إنه رأى ضوء صاروخ في السماء قبل تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية في رحلتها رقم 752 في انفجار.

وقُتِل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصاً لدى تحطمها بعد إقلاعها بفترة وجيزة في طريقها من طهران إلى كييف يوم الثامن من يناير.

وأقرّت إيران، بعد نفيها على مدى ثلاثة أيام، بإسقاط الطائرة، مشيرة إلى أن ذلك حدث عن طريق الخطأ أثناء حالة استنفار قصوى بعد أن قصفت أهدافاً أمريكية؛ ردّاً على ضربة أمريكية قُتِل فيها قاسم سليماني.