رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم. وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة ليكمل - أيده الله - مسيرة الإنجاز العظيمة وطموحات المستقبل الزاهرة، وليؤسس بكل حكمة وحنكة استدامة شاملة في المجالات كافة، ومكانة أولى لبلادنا الغالية". وأضاف: "أن العطاء والبناء تجسدا في شخصية خادم الحرمين الشريفين؛ فهو القدوة والرؤية في التنمية والتطوير، والنظرة الثاقبة لكل خطوة ثابتة، بعون وسند من قوي أمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-. وفي الختام سأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الحكيمة، وأن يديم علينا تكاتفنا وأفراحنا في ظل عز بلادنا وقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

"نائب أمير الرياض": ذكرى البيعة مسيرة الإنجاز العظيمة وطموحات المستقبل الزاهر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-30 رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم.



وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة ليكمل - أيده الله - مسيرة الإنجاز العظيمة وطموحات المستقبل الزاهرة، وليؤسس بكل حكمة وحنكة استدامة شاملة في المجالات كافة، ومكانة أولى لبلادنا الغالية".



وأضاف: "أن العطاء والبناء تجسدا في شخصية خادم الحرمين الشريفين؛ فهو القدوة والرؤية في التنمية والتطوير، والنظرة الثاقبة لكل خطوة ثابتة، بعون وسند من قوي أمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.



وفي الختام سأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الحكيمة، وأن يديم علينا تكاتفنا وأفراحنا في ظل عز بلادنا وقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441 03:07 PM

"نائب أمير الرياض": ذكرى البيعة مسيرة الإنجاز العظيمة وطموحات المستقبل الزاهر قال: العطاء والبناء تجسدا في شخصية خادم الحرمين فهو القدوة والنظرة الثاقبة





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رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم.



وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة ليكمل - أيده الله - مسيرة الإنجاز العظيمة وطموحات المستقبل الزاهرة، وليؤسس بكل حكمة وحنكة استدامة شاملة في المجالات كافة، ومكانة أولى لبلادنا الغالية".



وأضاف: "أن العطاء والبناء تجسدا في شخصية خادم الحرمين الشريفين؛ فهو القدوة والرؤية في التنمية والتطوير، والنظرة الثاقبة لكل خطوة ثابتة، بعون وسند من قوي أمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.



وفي الختام سأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الحكيمة، وأن يديم علينا تكاتفنا وأفراحنا في ظل عز بلادنا وقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.