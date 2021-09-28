"التجارة" تمدد لمجلس إدارة "غرفة مكة" لـ 6 أشهر

مع استمرارية عمل لجنة الإشراف على انتخاباتها

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بالتمديد لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة "الدورة 20" لمدة 180 يوماً، اعتباراً من 15 ربيع أول 1443هـ، وذلك لحين صدور القرار الوزاري بتشكيل مجلس الإدارة الجديد "الدورة 21".



وأكد قرار وزير التجارة على استمرارية عمل لجنة الإشراف على انتخابات غرفة مكة المكرمة، واستكمال إجراءات العملية الانتخابية كما هو مقرر لها. واستند القرار على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 37) ولائحته التنفيذية رقم (00010) والقرارات الوزارية ذات الصلة بما تقتضيه مصلحة العمل.



من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام بن محمد كعكي شكره لوزير التجارة، معتبراً أن التمديد لمجلس الدورة العشرين يأتي ضمن الدعم المستمر لقطاع الأعمال في مكة المكرمة، وتكريس للجهود لاستكمال حزمة المشاريع التي أطلقتها الغرفة خلال الفترة الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز الأداء الاقتصادي في مكة المكرمة.