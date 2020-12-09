أمريكا تدرج سفير إيران لدى الحوثيين على قوائم العقوبات: "ضابط في فيلق القدس"

مايك بومبيو: دعم إيران للحوثي يشعل الصراع في اليمن ويفاقم عدم الاستقرار في البلاد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إدارة ترامب أدرجت سفير إيران لدى ميليشيا الحوثيين الارهابية في اليمن، حسن إيرلو، على قوائم العقوبات، واصفاً إياه بـ "ضابط الحرس الثوري".

وكتب بومبيو، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "صنفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، حسن إيرلو، ضابط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وشخصاً، وجامعة تدعم عمليات التجنيد الخاصة بفيلق القدس".

ووفق شبكة سي إن إن، تابع وزير الخارجية الأمريكي في التغريدة نفسها قائلاً: "دعم إيران للحوثيين يشعل الصراع في اليمن ويفاقم عدم الاستقرار في البلاد".

وكانت قد أعلنت طهران في أكتوبر الماضي تعيين سفير لها لدى صنعاء، ما أثار استنكار الحكومة اليمنية المعترف بها من جانب الأمم المتحدة.