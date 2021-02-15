في النسخة الـ 43.. الخليج ومضر إلى نهائي كأس سلطان لكرة اليد

أعلن فريقا الخليج ومضر تأهلهما إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثالثة والأربعين، بعد فوزهما اليوم في مباريات الدور نصف النهائي على النور والوحدة.

واستطاع الخليج الوصول للنهائي بعد تجاوزه النور بنتيجة (26-36) في المباراة التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وانتهى شوطها الأول بالتعادل (11-11)، فيما نجح مضر في التأهل للنهائي عقب تخطيه الوحدة بنتيجة (22-26) في المباراة التي أقيمت على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، وانتهى شوطها الأول لصالح مضر (9-12).

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية للبطولة يوم الاثنين 1 مارس المقبل على صالة وزارة الرياضة بالدمام.