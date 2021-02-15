النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تحفُّزًا لتطويع أعمالها وسعيًا لخلق الوظائف والحد من التسرُّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق

مصدر مسؤول : إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء 2024م

في النسخة الـ 43.. الخليج ومضر إلى نهائي كأس سلطان لكرة اليد

أعلن فريقا الخليج ومضر تأهلهما إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثالثة والأربعين، بعد فوزهما اليوم في مباريات الدور نصف النهائي على النور والوحدة.
واستطاع الخليج الوصول للنهائي بعد تجاوزه النور بنتيجة (26-36) في المباراة التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وانتهى شوطها الأول بالتعادل (11-11)، فيما نجح مضر في التأهل للنهائي عقب تخطيه الوحدة بنتيجة (22-26) في المباراة التي أقيمت على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، وانتهى شوطها الأول لصالح مضر (9-12).
ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية للبطولة يوم الاثنين 1 مارس المقبل على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في النسخة الـ 43.. الخليج ومضر إلى نهائي كأس سلطان لكرة اليد
سبق

أعلن فريقا الخليج ومضر تأهلهما إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثالثة والأربعين، بعد فوزهما اليوم في مباريات الدور نصف النهائي على النور والوحدة.
واستطاع الخليج الوصول للنهائي بعد تجاوزه النور بنتيجة (26-36) في المباراة التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وانتهى شوطها الأول بالتعادل (11-11)، فيما نجح مضر في التأهل للنهائي عقب تخطيه الوحدة بنتيجة (22-26) في المباراة التي أقيمت على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، وانتهى شوطها الأول لصالح مضر (9-12).
ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية للبطولة يوم الاثنين 1 مارس المقبل على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
08:33 PM

في النسخة الـ 43.. الخليج ومضر إلى نهائي كأس سلطان لكرة اليد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
392

أعلن فريقا الخليج ومضر تأهلهما إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثالثة والأربعين، بعد فوزهما اليوم في مباريات الدور نصف النهائي على النور والوحدة.
واستطاع الخليج الوصول للنهائي بعد تجاوزه النور بنتيجة (26-36) في المباراة التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وانتهى شوطها الأول بالتعادل (11-11)، فيما نجح مضر في التأهل للنهائي عقب تخطيه الوحدة بنتيجة (22-26) في المباراة التي أقيمت على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، وانتهى شوطها الأول لصالح مضر (9-12).
ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية للبطولة يوم الاثنين 1 مارس المقبل على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,109
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,815
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,491

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة