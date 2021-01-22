بالفيديو.. أصغر بائع "حب حمام الحرم": أتمنى أصبح تاجراً

يقضي أكثر من 8 ساعات ويحظى بالدعم

يقضي الطفل "عناد" البالغ من العمر خمس سنوات أكثر من 8 ساعات يومياً في بيع حب الحمام بأحد المواقع التي يتجمع فيها حمام الحرم في المنطقة المركزية بمنطقة الحرم المكي، طالباً الرزق الحلال لمساعدة والديه وأسرته، متمنياً من الله التوفيق والسداد.



جاء ذلك في مقطع فيديو تحدث خلاله الشبل "عناد" لـ"سبق" قائلاً: إنه "يأتي يومياً لأحد مواقع تجمعات الحمام القريبة ساحات الحرم المكي من جهة أجياد، ويحرص عدد كبير من زوار بيت الله الحرام على إطعام الحمام بغية في الأجر والثواب".



وجاء في فضل شراء الحبوب ونثرها في الأرض لتطعمها الطيور من البر الذي أرشد عليه الشرع ورغب فيه، فمن ذلك قوله تعالى: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)، وهو داخل في عمل الإحسان إلى الحيوان في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء). رواه مسلم.

وفي ختام تصريحه تمنى الطفل "عناد" أن يوفقه الله حتى يكون تاجراً في المستقبل لأساعد والديّ وأرد جميلهما، لخدمة هذا الوطن الغالي الذي لم يحرمنا أبدًا من أي شيء نحتاجه.