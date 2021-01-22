النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. أصغر بائع "حب حمام الحرم": أتمنى أصبح تاجراً

يقضي أكثر من 8 ساعات ويحظى بالدعم

يقضي الطفل "عناد" البالغ من العمر خمس سنوات أكثر من 8 ساعات يومياً في بيع حب الحمام بأحد المواقع التي يتجمع فيها حمام الحرم في المنطقة المركزية بمنطقة الحرم المكي، طالباً الرزق الحلال لمساعدة والديه وأسرته، متمنياً من الله التوفيق والسداد.


جاء ذلك في مقطع فيديو تحدث خلاله الشبل "عناد" لـ"سبق" قائلاً: إنه "يأتي يومياً لأحد مواقع تجمعات الحمام القريبة ساحات الحرم المكي من جهة أجياد، ويحرص عدد كبير من زوار بيت الله الحرام على إطعام الحمام بغية في الأجر والثواب".


وجاء في فضل شراء الحبوب ونثرها في الأرض لتطعمها الطيور من البر الذي أرشد عليه الشرع ورغب فيه، فمن ذلك قوله تعالى: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)، وهو داخل في عمل الإحسان إلى الحيوان في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء). رواه مسلم.

وفي ختام تصريحه تمنى الطفل "عناد" أن يوفقه الله حتى يكون تاجراً في المستقبل لأساعد والديّ وأرد جميلهما، لخدمة هذا الوطن الغالي الذي لم يحرمنا أبدًا من أي شيء نحتاجه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. أصغر بائع "حب حمام الحرم": أتمنى أصبح تاجراً
سبق

يقضي الطفل "عناد" البالغ من العمر خمس سنوات أكثر من 8 ساعات يومياً في بيع حب الحمام بأحد المواقع التي يتجمع فيها حمام الحرم في المنطقة المركزية بمنطقة الحرم المكي، طالباً الرزق الحلال لمساعدة والديه وأسرته، متمنياً من الله التوفيق والسداد.


جاء ذلك في مقطع فيديو تحدث خلاله الشبل "عناد" لـ"سبق" قائلاً: إنه "يأتي يومياً لأحد مواقع تجمعات الحمام القريبة ساحات الحرم المكي من جهة أجياد، ويحرص عدد كبير من زوار بيت الله الحرام على إطعام الحمام بغية في الأجر والثواب".


وجاء في فضل شراء الحبوب ونثرها في الأرض لتطعمها الطيور من البر الذي أرشد عليه الشرع ورغب فيه، فمن ذلك قوله تعالى: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)، وهو داخل في عمل الإحسان إلى الحيوان في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء). رواه مسلم.

وفي ختام تصريحه تمنى الطفل "عناد" أن يوفقه الله حتى يكون تاجراً في المستقبل لأساعد والديّ وأرد جميلهما، لخدمة هذا الوطن الغالي الذي لم يحرمنا أبدًا من أي شيء نحتاجه.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
07:56 PM

بالفيديو.. أصغر بائع "حب حمام الحرم": أتمنى أصبح تاجراً

يقضي أكثر من 8 ساعات ويحظى بالدعم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,983

يقضي الطفل "عناد" البالغ من العمر خمس سنوات أكثر من 8 ساعات يومياً في بيع حب الحمام بأحد المواقع التي يتجمع فيها حمام الحرم في المنطقة المركزية بمنطقة الحرم المكي، طالباً الرزق الحلال لمساعدة والديه وأسرته، متمنياً من الله التوفيق والسداد.


جاء ذلك في مقطع فيديو تحدث خلاله الشبل "عناد" لـ"سبق" قائلاً: إنه "يأتي يومياً لأحد مواقع تجمعات الحمام القريبة ساحات الحرم المكي من جهة أجياد، ويحرص عدد كبير من زوار بيت الله الحرام على إطعام الحمام بغية في الأجر والثواب".


وجاء في فضل شراء الحبوب ونثرها في الأرض لتطعمها الطيور من البر الذي أرشد عليه الشرع ورغب فيه، فمن ذلك قوله تعالى: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)، وهو داخل في عمل الإحسان إلى الحيوان في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء). رواه مسلم.

وفي ختام تصريحه تمنى الطفل "عناد" أن يوفقه الله حتى يكون تاجراً في المستقبل لأساعد والديّ وأرد جميلهما، لخدمة هذا الوطن الغالي الذي لم يحرمنا أبدًا من أي شيء نحتاجه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,528
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,127
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,955
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,915

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة