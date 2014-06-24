قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت أربع طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.
وأكدت قيادة قوات التحالف كفاءة الدفاعات الجوية التي أحبطت المحاولات العدائية كافة تجاه المملكة.
وأشارت قيادة التحالف إلى استمرار محاولات الميليشيا الحوثية لتعمد استهداف المدنيين والأعيان، مؤكدة اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك.
"قيادة التحالف": اعتراض وتدمير 4 طائرات مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية
أكدت: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت أربع طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.
وأكدت قيادة قوات التحالف كفاءة الدفاعات الجوية التي أحبطت المحاولات العدائية كافة تجاه المملكة.
وأشارت قيادة التحالف إلى استمرار محاولات الميليشيا الحوثية لتعمد استهداف المدنيين والأعيان، مؤكدة اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك.
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت أربع طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.
"قيادة التحالف": اعتراض وتدمير 4 طائرات مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية
أكدت: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت أربع طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.
وأكدت قيادة قوات التحالف كفاءة الدفاعات الجوية التي أحبطت المحاولات العدائية كافة تجاه المملكة.
وأشارت قيادة التحالف إلى استمرار محاولات الميليشيا الحوثية لتعمد استهداف المدنيين والأعيان، مؤكدة اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك.