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إسرائيل توسع مفاعل ديمونة.. وصور تكشف عن إنشاءات غير مسبوقة منذ عقود

بدأت في أوائل 2019 ولاتزال قائمة إلى الآن

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن الصور التي نشرتها اللجنة الدولية للمواد الانشطارية قبل أسبوع لمفاعل ديمونة الإسرائيلي، تظهر وجود أعمال توسعة جديدة في المنشأة الواقعة في صحراء النقب.

وأضافت أن الصور التي حللتها تفيد بتنفيذ ما يبدو أنه أكبر مشروع إنشائي في المفاعل منذ عقود.

وبينت "أسوشيتد برس" أن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابس إنك"، بناءً على طلب الوكالة، توفر رؤية أوضح للنشاط التوسعي القائم حتى الآن.

وأوضحت أن الصور تظهر حفرة يبلغ طولها حوالي 150 مترًا وعرضها 60 مترًا، جنوب غربي المفاعل مباشرة، كما تظهر في الصور مخلفات الحفر بجوار الموقع، ويوجد خندق بطول نحو 330 مترًا يمتد بالقرب من الحفر.

وأضافت الوكالة أنه على بعد حوالي كيلومترين غرب المفاعل، توجد صناديق مكدسة في فتحتين مستطيلتين، يبدو أن لهما قواعد خرسانية، ويمكن رؤية بقايا الحفر في مكان قريب، وغالبًا ما تستخدم قواعد خرسانية مماثلة لدفن النفايات النووية، وفقًا لما أوردت "الشرق".

وأفاد أن صورًا أخرى تشير إلى أن الحفر بالقرب من المفاعل بدأ في أوائل عام 2019، وتقدم ببطء منذ ذلك الحين، وتُظهر الصور حفرة بحجم ملعب كرة قدم.

إسرائيل مفاعل ديمونة

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسرائيل توسع مفاعل ديمونة.. وصور تكشف عن إنشاءات غير مسبوقة منذ عقود
سبق

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن الصور التي نشرتها اللجنة الدولية للمواد الانشطارية قبل أسبوع لمفاعل ديمونة الإسرائيلي، تظهر وجود أعمال توسعة جديدة في المنشأة الواقعة في صحراء النقب.

وأضافت أن الصور التي حللتها تفيد بتنفيذ ما يبدو أنه أكبر مشروع إنشائي في المفاعل منذ عقود.

وبينت "أسوشيتد برس" أن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابس إنك"، بناءً على طلب الوكالة، توفر رؤية أوضح للنشاط التوسعي القائم حتى الآن.

وأوضحت أن الصور تظهر حفرة يبلغ طولها حوالي 150 مترًا وعرضها 60 مترًا، جنوب غربي المفاعل مباشرة، كما تظهر في الصور مخلفات الحفر بجوار الموقع، ويوجد خندق بطول نحو 330 مترًا يمتد بالقرب من الحفر.

وأضافت الوكالة أنه على بعد حوالي كيلومترين غرب المفاعل، توجد صناديق مكدسة في فتحتين مستطيلتين، يبدو أن لهما قواعد خرسانية، ويمكن رؤية بقايا الحفر في مكان قريب، وغالبًا ما تستخدم قواعد خرسانية مماثلة لدفن النفايات النووية، وفقًا لما أوردت "الشرق".

وأفاد أن صورًا أخرى تشير إلى أن الحفر بالقرب من المفاعل بدأ في أوائل عام 2019، وتقدم ببطء منذ ذلك الحين، وتُظهر الصور حفرة بحجم ملعب كرة قدم.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
03:32 PM

إسرائيل توسع مفاعل ديمونة.. وصور تكشف عن إنشاءات غير مسبوقة منذ عقود

بدأت في أوائل 2019 ولاتزال قائمة إلى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن الصور التي نشرتها اللجنة الدولية للمواد الانشطارية قبل أسبوع لمفاعل ديمونة الإسرائيلي، تظهر وجود أعمال توسعة جديدة في المنشأة الواقعة في صحراء النقب.

وأضافت أن الصور التي حللتها تفيد بتنفيذ ما يبدو أنه أكبر مشروع إنشائي في المفاعل منذ عقود.

وبينت "أسوشيتد برس" أن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابس إنك"، بناءً على طلب الوكالة، توفر رؤية أوضح للنشاط التوسعي القائم حتى الآن.

وأوضحت أن الصور تظهر حفرة يبلغ طولها حوالي 150 مترًا وعرضها 60 مترًا، جنوب غربي المفاعل مباشرة، كما تظهر في الصور مخلفات الحفر بجوار الموقع، ويوجد خندق بطول نحو 330 مترًا يمتد بالقرب من الحفر.

وأضافت الوكالة أنه على بعد حوالي كيلومترين غرب المفاعل، توجد صناديق مكدسة في فتحتين مستطيلتين، يبدو أن لهما قواعد خرسانية، ويمكن رؤية بقايا الحفر في مكان قريب، وغالبًا ما تستخدم قواعد خرسانية مماثلة لدفن النفايات النووية، وفقًا لما أوردت "الشرق".

وأفاد أن صورًا أخرى تشير إلى أن الحفر بالقرب من المفاعل بدأ في أوائل عام 2019، وتقدم ببطء منذ ذلك الحين، وتُظهر الصور حفرة بحجم ملعب كرة قدم.

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