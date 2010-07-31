النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوميديا العيد.. عجل خارق يرفض الذبح ويحطم سيارة نقل.. شاهد الفيديو

دخل في حالة هيجان وخرج عن السيطرة وأثار حالة من الرعب والفزع

يصاحب قدوم عيد الأضحى المبارك من كل عام ظهور وقائع وحوادث بعضها كوميدي والبعض الآخر درامي لرد فعل الحيوانات قبل سوْقها إلى موضع الذبح.

وبحسب ما نشرته "اليوم السابع"، فقد كان آخر هذه المواقف انتشار مقطع فيديو لعجل خارق في مصر، أثار حالة من الذهول لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخوله في حالة "هيجان" وخروجه عن السيطرة، حيث أقدم على تحطيم أجزاء من سيارة نصف نقل بقوته الخارقة، صاحب ذلك حالة من الرعب والفزع بين المصريين.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوميديا العيد.. عجل خارق يرفض الذبح ويحطم سيارة نقل.. شاهد الفيديو
سبق

يصاحب قدوم عيد الأضحى المبارك من كل عام ظهور وقائع وحوادث بعضها كوميدي والبعض الآخر درامي لرد فعل الحيوانات قبل سوْقها إلى موضع الذبح.

وبحسب ما نشرته "اليوم السابع"، فقد كان آخر هذه المواقف انتشار مقطع فيديو لعجل خارق في مصر، أثار حالة من الذهول لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخوله في حالة "هيجان" وخروجه عن السيطرة، حيث أقدم على تحطيم أجزاء من سيارة نصف نقل بقوته الخارقة، صاحب ذلك حالة من الرعب والفزع بين المصريين.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
06:24 PM

كوميديا العيد.. عجل خارق يرفض الذبح ويحطم سيارة نقل.. شاهد الفيديو

دخل في حالة هيجان وخرج عن السيطرة وأثار حالة من الرعب والفزع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
891

يصاحب قدوم عيد الأضحى المبارك من كل عام ظهور وقائع وحوادث بعضها كوميدي والبعض الآخر درامي لرد فعل الحيوانات قبل سوْقها إلى موضع الذبح.

وبحسب ما نشرته "اليوم السابع"، فقد كان آخر هذه المواقف انتشار مقطع فيديو لعجل خارق في مصر، أثار حالة من الذهول لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخوله في حالة "هيجان" وخروجه عن السيطرة، حيث أقدم على تحطيم أجزاء من سيارة نصف نقل بقوته الخارقة، صاحب ذلك حالة من الرعب والفزع بين المصريين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,316

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة