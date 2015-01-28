"كورونا" كبّد السياحة العالمية 1300 مليار دولار في 2020

تراجع تدفق السياح بنسبة 74%

أفادت منظمة السياحة العالمية، اليوم (الخميس)، بأن قطاع السياحة العالمي خسر 1300 مليار دولار في 2020؛ جرّاء القيود على التنقل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان أوردته "فرانس 24"، أن هذا الرقم يمثّل خسائر أكبر بـ11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009، وتترجم تراجع تدفق السياح في العالم بنسبة 74 في المئة مقارنة مع العام 2019.