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محافظ الخرج يدشن خدمات الرعاية الممتدة بمركز صحي "السعودية"

لتوفير الخدمة للمرضى والمراجعين بالأوقات المسائية بعد ساعات العمل الرسمية

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، خدمات الرعاية الصحية الممتدة في مركز الرعاية الصحية الأولية "السعودية" لخدمة المرضى والمراجعين بالمحافظة من الـ 3 عصراً حتى الـ 11 ليلاً طوال أيام الأسبوع باستثناء الخميس والجمعة.

ويأتي تدشين خدمات الرعاية الصحية الممتدة الأولى في محافظة الخرج لتسهيل وصول المراجعين وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لأبناء المحافظة، وكذلك المرضى الذين تحول ظروف عملهم دون مراجعة المراكز الصحية في ساعات العمل الرسمية نهاراً.

ومن جانبه، ذكر مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد بن محمد الممخور أن تدشين الخدمة يأتي في إطار الجهود التي يقوم بها فريق تطوير الخدمات الصحية بمحافظة الخرج وتلبيةً لرغبات المستفيدين من الخدمات الصحية، المنبثقة من اهتمام وحرص صحة الرياض في تقديم الخدمة للمرضى وكسب الرضا.

وأكد "الممخور" أن افتتاح مركز الرعاية الصحية الممتدة بمركز السعودية يعتبر البداية، ويجري حالياً تدشين عدد من مراكز الرعاية الممتدة وفق التوزيع الجغرافي لمحافظة الخرج.

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محافظ الخرج يدشن خدمات الرعاية الممتدة بمركز صحي "السعودية"
سبق

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، خدمات الرعاية الصحية الممتدة في مركز الرعاية الصحية الأولية "السعودية" لخدمة المرضى والمراجعين بالمحافظة من الـ 3 عصراً حتى الـ 11 ليلاً طوال أيام الأسبوع باستثناء الخميس والجمعة.

ويأتي تدشين خدمات الرعاية الصحية الممتدة الأولى في محافظة الخرج لتسهيل وصول المراجعين وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لأبناء المحافظة، وكذلك المرضى الذين تحول ظروف عملهم دون مراجعة المراكز الصحية في ساعات العمل الرسمية نهاراً.

ومن جانبه، ذكر مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد بن محمد الممخور أن تدشين الخدمة يأتي في إطار الجهود التي يقوم بها فريق تطوير الخدمات الصحية بمحافظة الخرج وتلبيةً لرغبات المستفيدين من الخدمات الصحية، المنبثقة من اهتمام وحرص صحة الرياض في تقديم الخدمة للمرضى وكسب الرضا.

وأكد "الممخور" أن افتتاح مركز الرعاية الصحية الممتدة بمركز السعودية يعتبر البداية، ويجري حالياً تدشين عدد من مراكز الرعاية الممتدة وفق التوزيع الجغرافي لمحافظة الخرج.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
11:55 PM

محافظ الخرج يدشن خدمات الرعاية الممتدة بمركز صحي "السعودية"

لتوفير الخدمة للمرضى والمراجعين بالأوقات المسائية بعد ساعات العمل الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، خدمات الرعاية الصحية الممتدة في مركز الرعاية الصحية الأولية "السعودية" لخدمة المرضى والمراجعين بالمحافظة من الـ 3 عصراً حتى الـ 11 ليلاً طوال أيام الأسبوع باستثناء الخميس والجمعة.

ويأتي تدشين خدمات الرعاية الصحية الممتدة الأولى في محافظة الخرج لتسهيل وصول المراجعين وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لأبناء المحافظة، وكذلك المرضى الذين تحول ظروف عملهم دون مراجعة المراكز الصحية في ساعات العمل الرسمية نهاراً.

ومن جانبه، ذكر مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد بن محمد الممخور أن تدشين الخدمة يأتي في إطار الجهود التي يقوم بها فريق تطوير الخدمات الصحية بمحافظة الخرج وتلبيةً لرغبات المستفيدين من الخدمات الصحية، المنبثقة من اهتمام وحرص صحة الرياض في تقديم الخدمة للمرضى وكسب الرضا.

وأكد "الممخور" أن افتتاح مركز الرعاية الصحية الممتدة بمركز السعودية يعتبر البداية، ويجري حالياً تدشين عدد من مراكز الرعاية الممتدة وفق التوزيع الجغرافي لمحافظة الخرج.

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