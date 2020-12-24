النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

81 ألف مراجع العيادات العامة لـ114 مركزًا بصحة الطائف

وما يزيد على 4 آلاف للأمراض المزمنة.. خلال الشهر الماضي

بلغ عدد مراجعي العيادات العامة في المراكز الصحية التابعة لصحة الطائف، والتي يبلغ عددها 114 مركزًا صحيًّا، 81467 مراجعًا، خلال الشهر الماضي.

وبلغ عدد مراجعي عيادات الأمراض المزمنة 4104 مراجعين، كما بلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان 12655 مراجعًا، فيما استقبلت عيادات الطفل السليم 14610 مراجعين، وبلغ عدد المراجعات لعيادات الحوامل 744 مراجعة.

وخلال الفترة نفسها جرى تطعيم 3048 طفلًا، كما بلغ عدد مراجعي قسم الضماد والحقن 22345 مراجعًا و2600 مراجع لأقسام المختبر، بينما بلغ عدد المستفيدين من أقسام الأشعة 1300 مراجع.

وأوضحت "صحة الطائف" أن 14 مركزًا صحيًّا، حصلت على شهادة اعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، مشيرةً إلى أن أربعة مراكز صحية تعمل بنظام الرعاية الممتدة، وثلاثة أخرى، على مدار الساعة لاستقبال الحالات الصحية الباردة، لتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة في المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
81 ألف مراجع العيادات العامة لـ114 مركزًا بصحة الطائف
سبق

بلغ عدد مراجعي العيادات العامة في المراكز الصحية التابعة لصحة الطائف، والتي يبلغ عددها 114 مركزًا صحيًّا، 81467 مراجعًا، خلال الشهر الماضي.

وبلغ عدد مراجعي عيادات الأمراض المزمنة 4104 مراجعين، كما بلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان 12655 مراجعًا، فيما استقبلت عيادات الطفل السليم 14610 مراجعين، وبلغ عدد المراجعات لعيادات الحوامل 744 مراجعة.

وخلال الفترة نفسها جرى تطعيم 3048 طفلًا، كما بلغ عدد مراجعي قسم الضماد والحقن 22345 مراجعًا و2600 مراجع لأقسام المختبر، بينما بلغ عدد المستفيدين من أقسام الأشعة 1300 مراجع.

وأوضحت "صحة الطائف" أن 14 مركزًا صحيًّا، حصلت على شهادة اعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، مشيرةً إلى أن أربعة مراكز صحية تعمل بنظام الرعاية الممتدة، وثلاثة أخرى، على مدار الساعة لاستقبال الحالات الصحية الباردة، لتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة في المحافظة.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
05:03 PM

81 ألف مراجع العيادات العامة لـ114 مركزًا بصحة الطائف

وما يزيد على 4 آلاف للأمراض المزمنة.. خلال الشهر الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
26

بلغ عدد مراجعي العيادات العامة في المراكز الصحية التابعة لصحة الطائف، والتي يبلغ عددها 114 مركزًا صحيًّا، 81467 مراجعًا، خلال الشهر الماضي.

وبلغ عدد مراجعي عيادات الأمراض المزمنة 4104 مراجعين، كما بلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان 12655 مراجعًا، فيما استقبلت عيادات الطفل السليم 14610 مراجعين، وبلغ عدد المراجعات لعيادات الحوامل 744 مراجعة.

وخلال الفترة نفسها جرى تطعيم 3048 طفلًا، كما بلغ عدد مراجعي قسم الضماد والحقن 22345 مراجعًا و2600 مراجع لأقسام المختبر، بينما بلغ عدد المستفيدين من أقسام الأشعة 1300 مراجع.

وأوضحت "صحة الطائف" أن 14 مركزًا صحيًّا، حصلت على شهادة اعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، مشيرةً إلى أن أربعة مراكز صحية تعمل بنظام الرعاية الممتدة، وثلاثة أخرى، على مدار الساعة لاستقبال الحالات الصحية الباردة، لتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة في المحافظة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,819
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,895
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,278

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة