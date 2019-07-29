تلقى الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي التهنئة بِمُناسبة تجديد تكليفه مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلام.
"الحليبي" مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلام
تلقى الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي التهنئة بِمُناسبة تجديد تكليفه مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلام.
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"الحليبي" مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلامصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-29
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
06:23 PM
"الحليبي" مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلام
تلقى الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي التهنئة بِمُناسبة تجديد تكليفه مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلام.
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