تلقى الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي التهنئة بِمُناسبة تجديد تكليفه مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلام.

"الحليبي" مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلام صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-29 تلقى الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي التهنئة بِمُناسبة تجديد تكليفه مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلام.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 06:23 PM

"الحليبي" مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلام





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تلقى الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي التهنئة بِمُناسبة تجديد تكليفه مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلام.