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"جوجل" تمكن مستخدميها من تحميل التطبيقات من دون إنترنت

وفق تحديث جديد تعمل على إدراجه قريبًا

كشفت تقارير صحفية أن شركة "جوجل" الأمريكيةـ، تعمل حاليًا على تحديث جديد، يسمح لتطبيق "جوجل بلاي" بإمكانية تحميل التطبيقات من دون وجود خدمات إنترنت.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" التقني المتخصص إلى أن تحديث "جوجل بلاي" سيسمح بإرسال وتلقي التطبيقات من دون وجود خدمات إنترنت.

وسيعمل متجر "جوجل بلاي" بصورة مشابهة لتطبيقات مثل "شير إت" أو "فايلز غو" لإرسال واستقبال التطبيقات من دون إنترنت.

ويقترح أحدث إصدار من متجر "جوجل بلاي" إجراء بعض التغييرات على قسم "تطبيقاتي"، والذي سيمكنك من إرسال أو استقبال التطبيقات دون اتصال بالإنترنت من خلال استخدام مشاركة الملفات من نظير إلى نظير.

ويمكن أن تكون تلك الوظيفة مدعومة فقط للتطبيقات المجانية، وليس التطبيقات المدفوعة الأجر.

ومن المتوقع أن يصدر تحديثًا للمتجر عبر نظام تشغيل "أندرويد" قريبًا ليسمح بوجود تلك الميزة الجديدة، والتي ستعمل أيضًا مع التطبيقات الثقيلة، التي قد يدمر تحميلها بيانات هاتفك الذكي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تمكن مستخدميها من تحميل التطبيقات من دون إنترنت
سبق

كشفت تقارير صحفية أن شركة "جوجل" الأمريكيةـ، تعمل حاليًا على تحديث جديد، يسمح لتطبيق "جوجل بلاي" بإمكانية تحميل التطبيقات من دون وجود خدمات إنترنت.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" التقني المتخصص إلى أن تحديث "جوجل بلاي" سيسمح بإرسال وتلقي التطبيقات من دون وجود خدمات إنترنت.

وسيعمل متجر "جوجل بلاي" بصورة مشابهة لتطبيقات مثل "شير إت" أو "فايلز غو" لإرسال واستقبال التطبيقات من دون إنترنت.

ويقترح أحدث إصدار من متجر "جوجل بلاي" إجراء بعض التغييرات على قسم "تطبيقاتي"، والذي سيمكنك من إرسال أو استقبال التطبيقات دون اتصال بالإنترنت من خلال استخدام مشاركة الملفات من نظير إلى نظير.

ويمكن أن تكون تلك الوظيفة مدعومة فقط للتطبيقات المجانية، وليس التطبيقات المدفوعة الأجر.

ومن المتوقع أن يصدر تحديثًا للمتجر عبر نظام تشغيل "أندرويد" قريبًا ليسمح بوجود تلك الميزة الجديدة، والتي ستعمل أيضًا مع التطبيقات الثقيلة، التي قد يدمر تحميلها بيانات هاتفك الذكي.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
06:54 PM

"جوجل" تمكن مستخدميها من تحميل التطبيقات من دون إنترنت

وفق تحديث جديد تعمل على إدراجه قريبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية أن شركة "جوجل" الأمريكيةـ، تعمل حاليًا على تحديث جديد، يسمح لتطبيق "جوجل بلاي" بإمكانية تحميل التطبيقات من دون وجود خدمات إنترنت.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" التقني المتخصص إلى أن تحديث "جوجل بلاي" سيسمح بإرسال وتلقي التطبيقات من دون وجود خدمات إنترنت.

وسيعمل متجر "جوجل بلاي" بصورة مشابهة لتطبيقات مثل "شير إت" أو "فايلز غو" لإرسال واستقبال التطبيقات من دون إنترنت.

ويقترح أحدث إصدار من متجر "جوجل بلاي" إجراء بعض التغييرات على قسم "تطبيقاتي"، والذي سيمكنك من إرسال أو استقبال التطبيقات دون اتصال بالإنترنت من خلال استخدام مشاركة الملفات من نظير إلى نظير.

ويمكن أن تكون تلك الوظيفة مدعومة فقط للتطبيقات المجانية، وليس التطبيقات المدفوعة الأجر.

ومن المتوقع أن يصدر تحديثًا للمتجر عبر نظام تشغيل "أندرويد" قريبًا ليسمح بوجود تلك الميزة الجديدة، والتي ستعمل أيضًا مع التطبيقات الثقيلة، التي قد يدمر تحميلها بيانات هاتفك الذكي.

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